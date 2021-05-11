Пытки, психотропы, неоказание медпомощи: омбудсмен об условиях для украинцев в тюрьмах РФ

Граждане Украины, заключенные в места лишения свободы в России, подвергаются физическим и психологическим пыткам. Их права системно нарушаются, а приобретенные и хронические болезни игнорируются тюремными врачами.

Об этом в интервью УНИАН рассказал представитель уполномоченного по правам человека Вячеслав Петлеванный, отметив, что по состоянию на 1 мая 2021 года Россия преследует 133 украинца по политическим мотивам. Из них 114 незаконно содержатся в следственных изоляторах или тюрьмах, почти ежедневно сталкиваясь с издевательствами и жестокостью.

"Один наш бывший политзаключенный Николай Карпюк, рассказывал, что украинских политзаключенных в России сажают в клетки, ставят на колени, не дают спать длительное время. Работники ФСБ применяют к ним даже психотропные средства..." — рассказал Петлеванный.

Еще один ужасающий пример омбудсмен привел, опираясь на свидетельства Александра Шумкова, приговоренного к четырем годам колонии за причастность к "Правому сектору".

"Российские силовики его систематически избивали и пытали током, применяли физическую силу и психологическое насилие - угрожали убийством", — обозначил правозащитник.

Петлеванный указал, что подавляющее большинство российских политзаключенных из Украины - крымские татары.

"Джемиль Гаффари - инвалид II группы, пока незаконно содержится в СИЗО-2 что в Ростов-на-Дону. Уже более полугода человек не получает квалифицированной медицинской помощи. Причем, его хронические болезни в перечне, установленном федеральным законом РФ. То есть, при их наличии, Джемиль Гаффари не может содержаться в условиях СИЗО!", — заявил правозащитник.

При этом он заметил, что по каждому незаконно задержанному украинцу в РФ и на временно оккупированных Донбассе и Крыме, ведется системный мониторинг, работа с адвокатами, сбор и передача информации родственникам пленников, а также в международные правозащитные организации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о возвращении из ростовской колонии украинского политзаключенного Алексея Чирния .