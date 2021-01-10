Пять фактов о Гольдмане. Что известно о человеке, организовавшем 'тайную вакцинацию' для украинских VIP’ов

"Главный промоутер и дистрибьютор "серой" вакцины от коронавируса в Украине", человек, организовавший подпольную вакцинацию для VIP-персон украинского истеблишмента, загадочный и одновременно широко известный в узких кругах персонаж. Все это – о Романе Гольдмане, являющемся видным игроком в сфере предоставления медицинских услуг в Украине.

Именно Гольдман, по данным политика и бизнесмена Михаила Бродского, вместе со скандально известным делком Павлом Фуксом, нелегально начал ввозить в Украину вакцину производства Pfizer, которой с конца декабря тайно прививаются от COVID-19 представители правительства, включая премьер-министра Дениса Шмыгаля, депутаты из пропрезидентского большинства в парламенте и просто богатые люди: за копеечную по европейским меркам вакцину в частной клинике "Медиленд", где проводится, по данным Бродского, тайное вакцинирование, представителям украинской "элиты" приходится выкладывать от 1 до 3 тысяч евро.

Журналисты издания "Страна" провели собственное расследование о загадочной персоне Романа Гольдмана. Это расследование вскрыло шокирующие пласты непубличной жизни украинской политической верхушки.

OBOZREVATEL публикует собранные коллегами из "Страны" факты.

1. Нелегальный дистрибьютор американской вакцины Pfizer

Согласно публичным данным о Романе Гольдмане, он является руководителем Первого медицинского центра Тель-Авива. По крайней мере, так он сам себя называет. А с недавнего времени Роман решил стать еще нелегальным дистрибьютором американской вакцины Pfizer в Украине – для своих VIP-клиентов.

По данным Telegram-канала "Джокер", в основном Роман сотрудничает с украинским истеблишментом. А именно –он обеспечивает дорогостоящее лечение членов семей украинской элиты в израильских клиниках. Причем по цене, в разы превышающей реальную стоимость. Собственно, такую же наценку Гольдман устанавливает на препарат Pfizer – в 50 раз выше рыночной.

Среди клиентов Гольдмана, по утверждению "Джокера" – мэр Львова Садовой, политики Олесь Довгий, Александр Грановский, бизнесмены Александр Мартыненко, Аарон Майберг и некоторые участники 95-го квартала, а также другие шоу-мэны и даже VIP-журналисты.

2. Коллекционер "статусных" фото с VIP-клиентами

Для поддержания имиджа "дона" от медицины Роман летает на частных самолетах и коллекционирует фотографии со своими VIP-клиентами.

У него действительно много друзей среди украинских VIP-персон. Для поддержания статуса Гольдман периодически козыряет фотографиями с богатыми и знаменитыми, которые выставляет в соцсетях.

Например, Гольдман состоит в приятельских отношениях с депутатом от "Слуги народа" Михаилом Радуцкиим (создателем сети клиник "Борис").

Есть у Гольдмана даже фото с президентом Украины Владимиром Зеленским. Причем именно это фото, на котором они с Гольдманом запечатлены вместе, стало скандальным.

В социальных сетях вызвала бурное обсуждение фотография, на которой президент Владимир Зеленский, который в то время лечился в "Феофании" от коронавируса, изображен с тремя врачами. Все они на фотографии без масок.

Но сам Роман Гольдман объяснил, что фото было сделано задолго до появления коронавируса и даже до того, как Зеленский стал президентом. Снимок был сделан в Израиле в 2016 году. Ее опубликовал тогда Первый медицинский центр Тель-Авива – клиника, которая принадлежит Гольдману.

Кроме того, Гольдман отметил, что знаком с Владимиром Зеленским еще с тех времен, когда он был еще просто интересным человеком, хорошим артистом и успешным шоуменом.

"И с тех пор уважаю его за порядочность и талант. И, да, горжусь дружбой и сотрудничеством с командой президента. Сегодня желаю господину президенту легкого течения болезни и скорейшего выздоровления! И хочу добавить, что готов оказать ему любую профессиональную помощь и привлечь, если нужно, лучших врачей Израиля. Как делаю уже много лет для каждого из своих друзей и многих тысяч пациентов, которым помогли наши специалисты", - резюмировал Гольдман.

На странице у Гольдмана вообще много фото с Зеленским.

А также кадры с первой леди Украины – Еленой Зеленской.

Кроме того, на Фейсбук-странице Гольдмана есть его совместные фото со многими российскими звездами – певцами Валерием Меладзе и Стасом Михайловым, с актером и заслуженным артистом Украины Алексеем Горбуновым.

3. Вакцина Гольдмана может быть ввезена из Израиля

Помимо этого, Гольдман часто выступает экспертом по вопросам медицины, публикуясь в ряде украинских СМИ.

При этом представляется Гольдман как "эксперт в области пациент-менеджмента из Первого медицинского центра Тель-Авива".

В интернет-изданиях можно найти его колонки об онкозаболеваниях, а в последнее время Гольдман часто рассуждает о коронавирусе и вакцинах от него.

Кстати, в нескольких колонках Гольдман как раз упоминает вакцину американской компании Pfizer. Ту самую, которую, по нашей информации, предлагает с сумасшедшей наценкой своим украинским VIP-клиентам.

Так, в самой свежей колонке от 22 декабря тоже речь идет о вакцине Pfizer. Причем Гольдман неслучайно упоминает в колонках именно ее. Он прямо пишет о том, что в его Первом медицинском центре Тель-Авива проходила встреча ведущих инфекционистов, обсудивших вакцину Pfizer.

Большая часть текста посвящена описанию преимуществ этой вакцины, ее безопасности и эффективности. Гольдман уверяет читателей, что побочные эффекты вакцины незначительны. То есть всячески ее пиарит.

Ранее Гольдман уже упоминал вакцину Pfizer – в контексте того, что она уже прибыла в Израиль. А вакцинация этим препаратом стартовала в Израиле с конца 2020 года.

"9 декабря в Израиль прибыла первая партия вакцины от COVID-19 производства американской компании Pfizer. Ее привез специально оборудованный самолет. Для хранения есть инфраструктура – компания Teva подготовила специальные холодильные камеры, которые смогут обеспечить нужную температуру в -70 °C. Доставлено 200 тыс. доз, этого хватит, чтобы привить 100 тыс. человек", - пишет Гольдман в своей колонке в издании "Гордон".

Как утверждают наши источники, вакцина Pfizer, которая нелегально поступила на украинский VIP-рынок, была завезена именно из Израиля.

У СБУ, правда, на этот счет другое мнение. СБУ уже начала расследование по факту публикаций "Страны". Однако там считают, что под видом вакцины в страну было ввезено некое "ядовитое вещество". Хотя, как рассказали "Стране" в самой клинике "Медиленд", после вакцинации препаратом никто не жаловался на состояние здоровья.

Кроме того, Telegram-канал "Джокер" опубликовал фото, как он утверждает, одной из контрабандных вакцин, привезённых из Израиля, которые Роман Гольдман продаёт в Украине по 3000€ своим VIP-клиентам. Каждый флакон вакцины пронумерован.

4. Медицинский центр Гольдмана – просто вывеска?

"Страна" связалась с людьми, живущими в Израиле, и лично знакомыми с Гольдманом.

Они утверждают, что его Первый медицинский центр Тель-Авива, не более, чем просто вывеска на арендованной комнате в офисном здании.

"У Романа Гольдмана нет никакой клиники, хотя он позиционирует себя как директор некоего медицинского центра. Хотя на самом деле это комната с вывеской на двери с надписью "Первый медицинский центр". Любой человек в Израиле может снять такой же офис и назвать это клиникой", – рассказывает "Стране" знакомый Гольдмана, который пожелал остаться неназванным.

В распоряжении "Страны" оказались фото и видео того самого Первого медицинского центра Романа Гольдмана:

По словам нашего собеседника, в Тель-Авиве есть больница Ихилов (Сураски). Со второго этажа этой больницы через специальный коридор можно попасть в другое здание, где сдаются офисы в аренду. И как раз там расположен офис Гольдмана.

"Гольдман водит людей по этой больнице и создается такое впечатление, что он директор самой клиники. Но это облапошивание людей. Представьте себе длинный коридор, где через каждые два метра – дверь. И на каждой двери – фамилия врачей, которые ведут частный прием. И на одной из дверей вывеска: Первый медицинский центр Тель-Авива. Это даже не помещение внутри клиники. Это офис в соседнем здании, которое соединено коридором с больницей Ихилов. Там частные офисы – врачей, адвокатов, бухгалтеров, портных. Кого хотите. Кто платит, тот снимает там офис. "Клиника" Гольдмана находится на 14-м этаже 20-ти этажного здания. Это обычный офис, который состоит из двух небольших комнат", – рассказал нам источник.

По словам наших собеседников, Гольдман выдает себя за врача, хотя им не является. В частности, выставляет фото в медицинском халате и со стетоскопом в руках.

"Гольдман так называемый "помогайка" – обещает помочь с лечением, а в итоге люди платят втридорога", – говорит еще один источник "Страны".

5. Пациенты медицинского центра Гольдмана недовольны его услугами

Беглый поиск в Google подбрасывает еще больше материала к портрету Гольдмана. На различных форумах – десятки отзывов пациентов, которые остались недовольными его услугами.

Любопытно, что там же упоминается некий Григорий Фридман из Первого медицинского центра Тель-Авива.

"Роман Гольдман и Григорий Фридман из Первого медицинского центра Тель-Авива - обманщики, которых не интересует их репутация, поэтому они легко обманывают людей", - утверждает пользователь, оставивший этот отзыв в интернете.

Правда, в комментариях под этим отзывом можно найти как негативные, так и положительные упоминания о Гольдмане и Фридмане. Причем судя по этим отзывам, Гольдман оказывает услуги не только израильтянам, но и жителям Украины. К примеру, один из отзывов о нем оставила жительница Одессы. Она помощью Гольдмана осталась довольна.

Напомним, что один из украинских бизнесменов, который прививался в Киеве подпольной вакциной Pfizer, рассказывал, что на кассе этого "серого" бизнеса "банкует некий Гриша". Не исключено, что речь идет именно о бизнес-партнере Гольдмана – Григории Фридмане.