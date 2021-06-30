Пьяный за рулем сбил насмерть мужчину и покалечил ребенка: правозащитница обратилась в МВД

Донецкой области пьяный за рулем сбил двух детей и мужчину – насмерть. Однако вместо СИЗО – водителя отпустили домой под домашний арест. Родственники пострадавших опасаются, что дело могут "замять".

Об этом на странице в Facebook сообщила правозащитница Ирина Суслова. Она отметила, что несовершеннолетние пострадали и перенесли серьезное лечение, однако об этом нет ни слова в судмедэкспертизе.

"ДТП произошло 1 мая в Донецкой области, город Покровск. 23-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил трех человек – двое из них дети (мальчик 9 лет и девочка 13 лет). Молодой человек выехал на обочину, сдавая назад, и на скорости наехал на прохожих. Отец девочки, Александр Гринке, на следующий день умер в реанимации от травм. Детей после аварии также отвезли в больницу", – отметила она.

"Самый младший пострадавший – мальчик Егор – получил многочисленные травмы и находился в стационаре 27 дней. Суммарно его лечение продолжалось более 2 месяцев. За это время ребенку провели две серьезные операции – на голове и на ноге. Однако ни слова о них в судмедэкспертизе, которую проводили в рамках открытого уголовного производства, – нету! Удивительно, не так ли? И это – не единственная проблема", – рассказала Суслова.

Правозащитница добавила, что, несмотря на тяжесть травм, правоохранители квалифицируют их как легкие. На этом основании на заседании суда 14 июня малолетнего Егора лишили статуса потерпевшего в ДТП. Родители мальчика уверены, это сделано, чтобы уменьшить наказание для водителя.

"В ходе расследования была проведена судмедэкспертиза – экспертом Покровского отделения СМЭ С. П. Пикало, с целью установления тяжести телесных повреждений у моего ребенка после ДТП. Он отмечает: телесные повреждения в совокупности относятся к легким, повлекшим кратковременное расстройство здоровья, нуждаются для своего заживления в сроке более 6 дней, но не более трех недель. Хотя на самом деле речь идет о двух операциях и 55 днях лечения. На этом основании 14 мая нам выдали постановление об исключении моего сына из статуса потерпевшего", – рассказала мама Егора Анна.

По словам Сусловой, состояние алкогольного опьянения водителя – официально подтверждено. Алкотестер показал 1,24 промилле. При норме – 0,20 промилле. Она отметила, что при таких обстоятельствах ему должны избрать меру пресечения в виде содержания под стражей, а не домашний арест – на ночной период.

Суслова сообщила, что сейчас готовится обращение в МВД Украины с требованием взять дело в Покровске под личный контроль.

"Пока в Украине не будет реального наказания за вождение в нетрезвом виде, пока такие водители будут выходить сухими из воды – ужасная статистика не изменится. За прошлый год из-за ДТП в нашей стране погибло 3541 человек, среди них – 168 детей", – добавила правозащитница.

Напомним, что, по данным Департамента патрульной полиции Украины, в течение 2020 году в нашей стране произошло 168 107 дорожно-транспортных происшествий. Тогда как в 2019 году было зафиксировано 160 675 случаев. То есть тенденция такова, что несмотря на установление дополнительных камер видеонаблюдения на дорогах и внесение изменений в правила дорожного движения, которые уменьшили допустимую скорость движения автомобилей, – глобально статистика ДТП в Украине не уменьшается и даже растет.