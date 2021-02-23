Пьяный водитель убил жену ветерана АТО и мать четырех детей, а полиция закрыла дело: подробности скандала на Тернопольщине

В Тернопольской области полиция закрыла уголовное производство через три месяца после ДТП, которое произошло на автодороге М-19. Более того, нетрезвый водитель, сбивший насмерть многодетную мать, избежал даже административной ответственности.

Подробнее о скандальной ситуации – в материале OBOZREVATEL.

Трагедия произошла ночью в воскресенье 13 сентября 2020 года. На автодороге М-19 Доманово - Ковель вблизи села Ягельница Чертковского района Тернопольской области Audi A4 сбил пешехода. 47-летняя женщина погибла на месте.

Как рассказали OBOZREVATEL местные жители, это дорожно-транспортное происшествие выглядело "как из фильма ужасов".

"От сильнейшего удара женщину разорвало пополам: одна часть тела лежала на дороге, другая – висела на дереве. Большего кошмара я в своей жизни не видел", – рассказал 56-летний Олег М., который был на месте происшествия.

За рулем Audі находился 27-летний местный житель Игорь Б. (автомобиль зарегистрирован на его отца). Через два часа после аварии уровень алкоголя в крови водителя составил 1,74 промилле. Судя по всему, мужчина сел за руль после того, как употребил примерно поллитра крепкого спиртного.

В тот же день, 13 сентября 2020 г., правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые привели к смерти потерпевшего).

В первых сообщениях о страшной аварии в тернопольских СМИ говорили, что на дороге сбили бездомную. Однако это оказалось не так.

Погибла 47-летняя Олеся Присяжная. Женщина жила с мужем Виктором (ветераном АТО на Донбассе) и детьми в своем доме в селе Нагорянка Чертковского района Тернопольской области. Младшему сыну – 15 лет.

Экспертиза, проведенная уже после гибели женщины, показала, что в ее крови алкоголя не было.

Дело "расследовалось" тихо. И в последний рабочий день года, 31 декабря, постановлением заместителя начальника одного из отделов следственного управления ГУНП в Тернопольской области Александра Марченко уголовное производство было закрыто. Основанием для этого стало якобы "отсутствие состава уголовного преступления".

Дочь погибшей о закрытии дела узнала случайно. По ее словам, после этого пришлось еще более нелегко: жители села даже подумали, будто ее семья "продалась". Но девушка это категорически отрицает.

Дальше больше. 8 января 2021 года начальником СРПП № 2 Чертковского отдела полиции ГУНП в Тернопольской области Остафийчуком был составлен административный протокол в отношении водителя за управление автомобилем в состоянии опьянения, так как согласно заключению эксперта в крови Ивана Босяка найден этиловый спирт в количестве 1.74 промилле.

То есть, административный протокол был составлен почти через четыре месяца после смертельного ДТП.

28 января 2021 Чертковский районный суд Тернопольской области признал Ивана Б-ка виновным в вождении в состоянии алкогольного опьянения, однако никакой ответственности он не понес. Производство по делу о привлечении к административной ответственности было закрыто в связи с окончанием срока, в течение которого может быть наложено административное взыскание.

Таким образом пьяный водитель вышел сухим из воды.

Казалось бы, вот тут-то все и закончилось – пьяный водитель безоговорочно избежал наказания. Однако на следующий день после суда последовала реакция прокуратуры.

29 января первый заместитель руководителя Тернопольской областной прокуратуры Александр Божко отменил постановление замначальника отдела РЗСТ СУ ГУНП в Тернопольской области Марченко о закрытии уголовного производства от 13.09.2020 г.

В комментарии OBOZREVATEL прокурор Александр Божко рассказал, что постановление было отменено после проверки материалов. "Досудебное расследование возобновлено и продолжаются устанавливаться все факты", – добавил он.

Также прокурор сообщил, что в составе следственной группы, которая занимается этим уголовным производством, произошли изменения. "Тот следователь, который принимал решение о закрытии, уже не входит в группу", – уточнил Божко.

Утверждать, что тернопольские полицейские именно продали дело о ДТП, в котором погибла женщина, без решения суда мы не можем. Как и поверить в то, что правоохранители "просто пожалели" пьяного водителя. Потому проверкой всех обстоятельств должны заняться компетентные органы.

По мнению собеседника OBOZREVATEL в Государственном бюро расследований, подобные действия полицейских укладываются в "схему" по продаже дел о ДТП. И это, к сожалению, происходит в разных регионах страны.

"Например, 15 февраля сотрудники территориального управления ГБР в Полтаве во время получения взятки в почти 140 тысяч гривен задержали следователя Каменского отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области. Майор полиции решила, что на ДТП можно "подзаработать" – сейчас ей грозит до 10 лет лишения свободы", – рассказал наш собеседник.

P.S. В данный момент расследование смертельного ДТП на Тернопольщине находится на контроле руководства и областной прокуратуры, и полиции. О результатах мы обязательно сообщим.