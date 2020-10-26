На Харьковщине пьяный украинец в шлепках пытался перейти границу с РФ. Фото

В Харьковской области пограничники задержали пьяного украинца, который пытался незаконно пересечь границу с Россией в обход пункта пропуска.

Об этом в понедельник, 26 октября, сообщила пресс-служба ГПСУ на официальном сайте. В ведомстве отметили, что мужчина был обут в летние шлепанцы.

"Пограничный наряд отдела Дергачи остановил нарушителя в районе населенного пункта Гранов, что недалеко от границы. Мужчина путешествовал в летних шлепанцах, очевидно, забыв надеть ботинки, потому что был пьян", – говорится в сообщении.

Задержанным оказался житель Покровска Донецкой области. Он пояснил, что хотел сократить дорогу в Россию. Документов, кроме внутреннего паспорта гражданина Украины, у него не было.

За попытку незаконного пересечения границы на нарушителя составлены соответствующие административные материалы, решение по которым будет принимать суд.

В погранслужбе напомнили, что с 1 марта 2020 года граждане Украины имеют право попасть на территорию РФ только по заграничным паспортам и в установленных пунктах пропуска.

Как писал OBOZREVATEL, ранее на Сумщине пограничники и СБУ раскрыли две контрабандных схемы на 3 млн гривен с незаконным перемещением товаров через российско-украинскую границу.