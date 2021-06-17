Пьяный киевский коп убил подругу детства и покалечил полицейского: подробности страшного ДТП на Винничине

В Винницкой области автомобиль Volkswagen, за рулем которого был патрульный полицейский из Киева, вылетел в кювет и перевернулся. Пострадали двое братьев-пассажиров (у одного из них, тоже полицейского, перелом позвоночника) и погибла молодая женщина – сиротой остался семилетний ребенок. Уровень алкоголя в крови водителя оказался превышен в шесть раз.

Подробнее о произошедшем читайте в материале OBOZREVATEL.

Авария произошла ночью 14 июня. В Volkswagen, за рулем которого был старший сержант Роман Шахно, находились трое пассажиров. Все они – уроженцы села Новая Прилука.

Возможно, Роман, который служит в патрульной полиции Киева, приехал навестить родственников, но заодно встретился и отдохнул с друзьями детства. Вот только отдых обернулся страшной трагедией.

Шахно не справился с управлением, Volkswagen вылетел в кювет и перевернулся. Молодая женщина погибла на месте ДТП. Один из братьев-пассажиров, который также является патрульным полицейским (служит в г. Хмельник Винницкой области) получил тяжелую травму – у него перелом позвоночника.

32-летний сержант патрульной полиции Киева был задержан на месте аварии. Его отвезли в наркодиспансер примерно спустя 2,5 часа после ДТП.

Драгер показал 1,33 промилле алкоголя в крови, что превышает предельно допустимую норму более чем в шесть раз.

По информации собеседников OBOZREVATEL, пьяный водитель объяснил, что его на дороге якобы ослепил едущий навстречу автомобиль, к тому же в это время шел дождь. Шахно пытался прижаться к обочине, но в итоге вылетел в кювет...

Также коп не стал отрицать очевидное и признал, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Выпившим был как минимум и один из пассажиров авто.

Пока точно неизвестно, с какой скоростью ехал автомобиль. Патрульный якобы заявил, что до 90 км/час, однако очевидцы рассказали OBOZREVATEL, что разбитый Volkswagen стоял примерно в 40 метрах от дороги, что может говорить о серьезном превышении скоростного режима.

Как могли пассажиры отправиться в дорогу с пьяным водителем, как он, полицейский, позволил себе сесть за руль в таком состоянии – вопросы без ответов. Вот только жизнь 28-летней Зои Глушко уже не вернуть, а без мамы остался семилетний сын.

Женщина работала некоторое время в детском садике, потом – в Винницкой областной детской больнице, где ее очень любили. Тепло о молодой женщине отзываются и соседи из Новой Прилуки.

Впрочем, говорят, никто не ожидал такого от Романа, который вырос в этом селе. "Все, кто ехал в этом проклятом автомобиле, выросли у нас на глазах. Ни о ком плохого не скажем. Рома хорошо учился, всегда внимательный, вежливый. Зою все очень любили..." – рассказали соседи.

Также они поделились, что 19 лет назад старший брат Романа погиб в ДТП, будучи пассажиром. Потому информация, что полицейский, да еще и переживший такую личную трагедию, сел пьяным за руль, шокировала жителей села.

Роман Шахно служит в столице Украины, женат, есть сын. Семья зарегистрирована в одном из столичном общежитий.

Смертельным ДТП с погибшей и пострадавшими сейчас занимаются следователи Хмельницкого территориального управления ГБР при содействии внутренней безопасности Нацполиции.

Как рассказали в ГБР, предварительная квалификация преступления – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют ТС в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Патрульному, который сел пьяным за руль своего автомобиля, грозит до 10 лет лишения свободы.

Согласно статистике патрульной полиции, количество ДТП в Украине не только не уменьшается, но и продолжает расти.

В мае 2021 года на дорогах страны произошло 14 983 аварии, в которых погибли 216 человек, а еще 2667 были травмированы.

Отдельная категория – пьяные за рулем. Несмотря на то, что в Уголовном кодексе Украины отдельно прописали ответственность за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, потенциальные убийцы продолжают выезжать на дороги.

В прошлом месяце произошло 473 пьяных ДТП, в результате которых погибли восемь человек, а пострадали –117.