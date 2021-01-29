Дороги Украины захватили пьяные водители и потенциальные убийцы: как спасти жизни

Парламент находится в шаге от принятия важного законопроекта № 2695, который критично необходим для спасения жизней. Он ужесточает ответственность за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. А пока ежедневно в разных уголках Украины на дорогу выезжают потенциальные убийцы.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

За последнюю неделю в Украине не было ни дня без "пьяных" дорожно-транспортных происшествий.

В Мариуполе Донецкой области 27 января пьяный водитель на автомобиле Hyundai решил "убежать" от полицейских, а затем и вовсе въехал в торговый павильон. Благо, что это произошло ночью и никто не пострадал. Драгер показал 1,88 промилле алкоголя.

Днем ранее, 26 января, также в Мариуполе, отличился другой нетрезвый водитель. Он за рулем ВАЗ въехал в припаркованный Volkswagen. От столкновения Volkswagen развернуло, бросило на тротуар, а затем в дверь магазина. Из-за удара треснуло здание, но снова чудом обошлось без пострадавших.

27 января в Николаеве на улице Чкалова водитель на автомобиле Toyota Corolla... снес столб. Прибывшие на место ДТП патрульные увидели признаки алкогольного опьянения у водителя. Драгер показал 2,38 промилле.

26 января в Харькове автомобиль Renault Duster выехал на полосу встречного движения и врезался в Skoda Fabia. Во время оформления ДТП патрульные заметили у водителя Renault признаки алкогольного опьянения. Результат теста на драгере – 1,57 промилле.

А 24 января в Моршине Стрыйского района патрульные остановили грузовой автомобиль "ДАФ", водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения. 46-летний житель Черкасской области был в состоянии алкогольного опьянения.

Страшно представить, сколько могло быть пострадавших, если бы эта махина вылетела на тротуар.

Страшные цифры – на дорогах нашей страны гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий. По официальным данным патрульной полиции, в Украине с 1 января по 31 декабря 2020 года произошло 168 107 ДТП, в которых погиб 3 541 человек.

Причем 4 522 ДТП случились по вине нетрезвых водителей. В этих "пьяных" авариях погибли 103 человека, а 1 554 были травмированы.

За каждой бездушной цифрой – сломанные судьбы и потерянные жизни. Жертвами становятся и взрослые, и дети, а выжившим предстоит длительное лечение.

Ничего не делать ради спасения жизней – не менее преступно, потому был разработан важный законопроект.

Инициаторы закона хотят серьезно повысить ответственность за ДТП.

Вместо 10 тысяч виновный (но трезвый) водитель должен будет выложить от 51 до 85 тыс. гривен штрафа в случае, если потерпевший получил травмы средней тяжести. Также его могут арестовать сроком на 6 месяцев.

А вот если водитель совершил то же самое в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то его могут посадить на срок до 3 лет (с лишением прав на срок от 3 до 5 лет).

В случае смерти потерпевшего в результате ДТП водителя могут лишить свободы на срок от 3 до 8 лет (с лишением водительских прав на 5-8 лет). Если жертв оказалось несколько, то срок могут увеличить до 5-10 лет (с лишением прав на такой же срок).

Но если водитель был пьян или под наркотиками, то ему уже будет грозить от 7 до 12 лет тюрьмы (а прав лишат на 7-10 лет).

По инициативе президента Владимира Зеленского в законопроект могут быть внесены правки даже о пожизненном лишении свободы в случае, если водитель совершил убийство на дороге второй раз в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков, и при этом погибли два и более человека. Но это будет ясно только при втором чтении.

Изменения коснутся и деятельности полиции.

Если закон будет принят, то патрульные смогут останавливать водителей с целью профилактики в ночное время с 22:00 до 8:00, а также в праздничные, нерабочие и выходные дни и на следующий день после них, и проверять водителей на предмет алкогольного и наркотического опьянения.

P.S. OBOZREVATEL призывает народных депутатов поддержать важный законопроект, ведь каждый, кто садится за руль пьяным, становится потенциальным убийцей.

Также мы призываем коллег из других изданий поддержать освещение проблемы с "пьяными" ДТП на дорогах и всесторонне рассказать о законопроекте, который может спасти жизни.