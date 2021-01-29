Дороги Украины захватили пьяные водители и потенциальные убийцы: как спасти жизни
Парламент находится в шаге от принятия важного законопроекта № 2695, который критично необходим для спасения жизней. Он ужесточает ответственность за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. А пока ежедневно в разных уголках Украины на дорогу выезжают потенциальные убийцы.
Подробнее – в материале OBOZREVATEL.Сбивают столбы и таранят здания
За последнюю неделю в Украине не было ни дня без "пьяных" дорожно-транспортных происшествий.
В Мариуполе Донецкой области 27 января пьяный водитель на автомобиле Hyundai решил "убежать" от полицейских, а затем и вовсе въехал в торговый павильон. Благо, что это произошло ночью и никто не пострадал. Драгер показал 1,88 промилле алкоголя.
Днем ранее, 26 января, также в Мариуполе, отличился другой нетрезвый водитель. Он за рулем ВАЗ въехал в припаркованный Volkswagen. От столкновения Volkswagen развернуло, бросило на тротуар, а затем в дверь магазина. Из-за удара треснуло здание, но снова чудом обошлось без пострадавших.
27 января в Николаеве на улице Чкалова водитель на автомобиле Toyota Corolla... снес столб. Прибывшие на место ДТП патрульные увидели признаки алкогольного опьянения у водителя. Драгер показал 2,38 промилле.
26 января в Харькове автомобиль Renault Duster выехал на полосу встречного движения и врезался в Skoda Fabia. Во время оформления ДТП патрульные заметили у водителя Renault признаки алкогольного опьянения. Результат теста на драгере – 1,57 промилле.
А 24 января в Моршине Стрыйского района патрульные остановили грузовой автомобиль "ДАФ", водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения. 46-летний житель Черкасской области был в состоянии алкогольного опьянения.
Страшно представить, сколько могло быть пострадавших, если бы эта махина вылетела на тротуар.
Страшные цифры – на дорогах нашей страны гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий. По официальным данным патрульной полиции, в Украине с 1 января по 31 декабря 2020 года произошло 168 107 ДТП, в которых погиб 3 541 человек.
Причем 4 522 ДТП случились по вине нетрезвых водителей. В этих "пьяных" авариях погибли 103 человека, а 1 554 были травмированы.
За каждой бездушной цифрой – сломанные судьбы и потерянные жизни. Жертвами становятся и взрослые, и дети, а выжившим предстоит длительное лечение.
Ничего не делать ради спасения жизней – не менее преступно, потому был разработан важный законопроект.Что хотят поменять в законодательстве?
Инициаторы закона хотят серьезно повысить ответственность за ДТП.
Вместо 10 тысяч виновный (но трезвый) водитель должен будет выложить от 51 до 85 тыс. гривен штрафа в случае, если потерпевший получил травмы средней тяжести. Также его могут арестовать сроком на 6 месяцев.
А вот если водитель совершил то же самое в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то его могут посадить на срок до 3 лет (с лишением прав на срок от 3 до 5 лет).
В случае смерти потерпевшего в результате ДТП водителя могут лишить свободы на срок от 3 до 8 лет (с лишением водительских прав на 5-8 лет). Если жертв оказалось несколько, то срок могут увеличить до 5-10 лет (с лишением прав на такой же срок).
Но если водитель был пьян или под наркотиками, то ему уже будет грозить от 7 до 12 лет тюрьмы (а прав лишат на 7-10 лет).
По инициативе президента Владимира Зеленского в законопроект могут быть внесены правки даже о пожизненном лишении свободы в случае, если водитель совершил убийство на дороге второй раз в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков, и при этом погибли два и более человека. Но это будет ясно только при втором чтении.
Изменения коснутся и деятельности полиции.
Если закон будет принят, то патрульные смогут останавливать водителей с целью профилактики в ночное время с 22:00 до 8:00, а также в праздничные, нерабочие и выходные дни и на следующий день после них, и проверять водителей на предмет алкогольного и наркотического опьянения.
P.S. OBOZREVATEL призывает народных депутатов поддержать важный законопроект, ведь каждый, кто садится за руль пьяным, становится потенциальным убийцей.
Также мы призываем коллег из других изданий поддержать освещение проблемы с "пьяными" ДТП на дорогах и всесторонне рассказать о законопроекте, который может спасти жизни.