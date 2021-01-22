Война на дорогах: как пьяные водители убивают детей и калечат семьи украинцев

Согласно официальным данным Патрульной полиции Украины, в 2020 году было зафиксировано 4522 ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В этих авариях погибли 103 человека, и еще 1554 – были травмированы.

Вскоре парламентарии должны рассмотреть важнейший законопроект, который усилит наказание для любителей управлять автомобилем "под градусом". А пока же OBOZREVATEL вспоминает о самых резонансных "пьяных" авариях прошедшего года (фото и видео 18+).

В Киеве на Старообуховской трассе 12 июля произошло смертельное ДТП. Автомобиль Mercedes въехал в Mercedes Sprinter, а после этого столкнулся с Hyundai, в котором находились семья из 5 человек. В результате аварии погибли четверо человек: супруги Надежда и Алексей Цуркановы, их трехлетняя дочка Владочка и 10-летний сын Володя. Благодаря усилиям врачей, 14-летний сын Святослав выжил.

Подозреваемым в совершении ДТП оказался уроженец России Антон Желепа. Он находился за рулем чужого автомобиля Mercedes пьяним. Вскоре после столкновения машина была подана в розыск. Предварительно, злоумышленник угнал авто у женщины, у которой выполнял работы на даче.

Было установлено, что ранее Желепа уже отбывал наказание за смертельную аварию. Более того, полицейские уже 7 раз составляли на него административные материалы за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

В ноябре суд приговорил Желепу к 10 годам заключения. Напомним еще раз: в той аварии погибли четыре человека.

В Киеве 25 августа на территории военного колледжа на улице Зоологической майор Владимир Холодный, находясь за рулем автомобиля Toyota Prius в состоянии алкогольного опьянения, наехал на трех девушек-курсанток.

В результате аварии пострадавших с серьезными травмами, в том числе ног, доставили в больницу. Позднее двум из них провели ампутацию.

В Министерстве обороны Украины уточнили, что трем пострадавшим – по 23 года. Они являются выпускницами гражданских медицинских вузов, которые недавно сдали экзамены в военно-медицинскую академию, а в день трагедии должны были получить военную форму.

Водитель Toyota Prius, по словам очевидцев и самих жертв, совершил несколько попыток наезда. В крови у водителя обнаружили 2,9 промилле алкоголя.

В Броварах Киевской области 4 октября водитель автомобиля Volkswagen Passat на пешеходном переходе сбил двух человек. В результате ДТП погибла 43-летняя Надежда Чамара, а ее 22-летняя дочь Марина получила тяжелые травмы.

Свидетели аварии рассказали, что виновник ДТП вышел из автомобиля и пытался бежать, однако правоохранители его задержали.

Было установлено, что за рулем в состоянии алкогольного опьянения находился участковый офицер Деснянского управления полиции Киева. Мужчину уже уволили из органов внутренних дел. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Всего от 3 лет за жизнь человека!

В Киеве на проспекте Правды 9 ноября мотоциклист сбил трех пешеходов, которые заканчивали переходить дорогу на зеленый свет. Пострадавших немедленно сразу же госпитализировали в больницу.

Свидетели аварии сообщали, что владелец мотоцикла Harley-Davidson, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позднее стало известно, что мотоциклистом оказался сотрудник СБУ, а ДТП с пострадавшими займется Государственное бюро расследований.

В июле 2020 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 2695, который направлен на усиление ответственности за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил на своей странице в Facebook, что на следующей неделе парламент должен будет рассматривать данный проект закона во втором чтении.

В частности, принятие документа позволит полицейским осуществлять внезапные проверки водителей на содержание алкоголя в организме. Такие проверки, по словам Геращенко, есть во всех цивилизованных странах, но запрещены в Украине.

Редакция OBOZREVATEL поддерживает принятие законопроекта №2695. Ведь пьяным гражданам делать за рулем нечего. А если уж кто и решил управлять автомобилем "под градусом", то должен нести справедливое наказание!