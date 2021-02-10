Пьяными ездят даже подростки и футболисты: что происходит на дорогах Украины и как спасти жизни

Украинский парламент находится в шаге от принятия законопроекта № 2695, который может спасти жизни наших граждан. Он ужесточает ответственность за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. А пока ежедневно в разных уголках страны происходит множество аварий по вине таких водителей. Причем, их не останавливают даже ухудшившиеся погодные условия, когда нужно быть вдвойне внимательнее за рулем.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

В феврале уже произошло несколько дорожно-транспортных происшествием с участием нетрезвых водителей. Причем, в одной из таких аварий пьяным оказался даже несовершеннолетний.

Авария произошла 6 февраля под Киевом – в Броварах. 16-летний местный житель на Honda Accord на скорости 160 км/ч влетел в Chevrolet Lacetti. 40-летний водитель последнего скончался в больнице от полученных в результате столкновения травм.

По словам правоохранителей, удар в левое заднее крыло Chevrolet был такой силы, что его отбросило на 60 метров. Кроссовер также по инерции съехал на обочину, снес дорожный знак и повредил светофор.

В скандал попал и футболист ФК "Шахтер" Владислав Вакула. 7 февраля в Мариуполе Донецкой области Вакула в состоянии алкогольного опьянения потерял контроль над своим автомобилем и не вписался в поворот. Владислав выехал на тротуар и сбил дорожный знак "Стоп". По счастливой случайности в результате аварии никто не пострадал.

Отметим, что 13 января "Шахтер" отдал футболиста в аренду в черниговскую "Десну", но уже 30 января клуб разорвал соглашение с полузащитником. Согласно информации СМИ, такое решение было принято из-за "грубого нарушения спортивного режима".

А в Одессе в ночь на 8 февраля отличился еще один пьяный водитель: в результате этого ДТП были повреждены 7 машин. Mitsubishi (за рулем которого был нетрезвый водитель) лоб в лоб столкнулся с автомобилем Skoda, который отлетел в припаркованные машины.

Повреждения получили еще пять автомобилей: Mercedes, Mazda, ВАЗ и два Renault. Как рассказали полицейские, виновник аварии пытался совершить обгон, не учитывая обстановку на дороге. "Драгер" показал, что в крови водителя 2,1 промилле алкоголя.

В Украине хотят серьезно ужесточить ответственность за ДТП. В случае принятия законопроекта № 2695, будут такие изменения:

вместо 10 тысяч виновный (но трезвый) водитель должен будет выложить от 51 до 85 тыс. гривен штрафа в случае, если потерпевший получил травмы средней тяжести. Также его могут арестовать сроком на 6 месяцев.

А вот если водитель совершил то же самое в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то его могут посадить на срок до 3 лет (с лишением прав на срок от 3 до 5 лет).

В случае смерти потерпевшего в результате ДТП водителя могут лишить свободы на срок от 3 до 8 лет (с лишением водительских прав на 5-8 лет). Если жертв оказалось несколько, то срок могут увеличить до 5-10 лет (с лишением прав на такой же срок).

Но если водитель был пьян или под наркотиками, то ему уже будет грозить от 7 до 12 лет тюрьмы (а прав лишат на 7-10 лет).

По инициативе президента Владимира Зеленского в законопроект могут быть внесены правки даже о пожизненном лишении свободы в случае, если водитель совершил убийство на дороге второй раз в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков, и при этом погибли два и более человека. Но это будет ясно только при втором чтении.

Изменения также коснутся и деятельности полиции.

Патрульные смогут останавливать водителей с целью профилактики в ночное время с 22:00 до 8:00, а также в праздничные, выходные дни и на следующий день после них, и проверять водителей на предмет алкогольного и наркотического опьянения.

В других странах давно существует практика проведения правоохранителями рейдов по выявлению нетрезвых водителей. Например, в Эстонии дорожная полиция может внезапно остановить поток движения на популярных дорогах и проверить каждого водителя. Причем, проверке подвергают абсолютно всех участников дорожного движения: неважно, это общественный транспорт, военный или служебный.

Подобная схема показала свою эффективность и в соседней Польше. Полиция регулярно устраивает рейды на дорогах. Например, в Варшаве полицейские могут в субботу утром расставить посты на одном из главных мостов и проверять абсолютно каждого водителя. Проверка одного автомобиля длится меньше минуты, при этом такие профилактические акции имеют свой результат: на фоне водителей из других стран Европы поляки – одни из самых трезвых.

Такие алкорейды проводят и в Германии. Патрули стоят на ярко освещенных площадках и останавливают сразу по несколько автомобилей и предлагают пройти проверку на наличие в организме алкоголя или наркотических веществ.

Учитывая тот ужас, что творится на наших дорогах, без подобных мер нам тоже не обойтись.

Страшные цифры – на дорогах нашей страны гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий. По официальным данным патрульной полиции, в Украине с 1 января по 31 декабря 2020 года произошло 168 107 ДТП, в которых погиб 3 541 человек.

Причем 4 522 ДТП случились по вине нетрезвых водителей. В этих "пьяных" авариях погибли 103 человека, а 1 554 были травмированы.

P.S. Редакция OBOZREVATEL выступает за ужесточение ответственности водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, поскольку завтра жертвой таких убийц за рулем может стать любой из нас или наших родных.

Мы призываем коллег из других изданий поддержать освещение проблемы с пьяными ДТП на дорогах и всесторонне рассказать о законопроекте, который может помочь в решении проблемы.