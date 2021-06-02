Пьяная женщина сбила ребенка и "купила" свободу: новые подробности резонансного ДТП в Виннице

В результате аварии, произошедшей утром 24 мая 2021 года в Виннице, юный баскетболист Андрей Тарасюк получил тяжелые травмы. Пьяная женщина за рулем сбила ребенка прямо на тротуаре. За жизнь пострадавшего сейчас борются врачи, ему предстоит ряд операций и длительное лечение, а виновница ДТП уже через три дня вернулась из изолятора домой. Более того, как выяснил OBOZREVATEL, ранее Наталья Дзись сбегала с места аварии.

Подробнее – в нашем материале.

Ничто не предвещало беды, хотя утро у ученика седьмого класса не задалось. Обычно Андрей Тарасюк шел в школу вместе с друзьями, но в этот раз одноклассница забыла тетрадь и вернулась домой, а еще один одноклассник проспал. В итоге Андрей отправился сам...

Далее события развивались молниеносно. На улице Ивана Богуна китайский кроссовер Haval H2 вылетел на тротуар встречной полосы движения, затем врезался в ворота частного дома, а после этого продолжил движение и сбил на тротуаре Андрея. После этого "китаец" продолжил движение и въехал в забор двух домовладений.

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13-летнего Андрея в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию Винницкой областной детской клинической больницы. "Ребенок получил многочисленные травмы: ушибы, рваные раны, переломы... Очень серьезная черепно-мозговая", – рассказали OBOZREVATEL медики.

Женщину, которая была за рулем Haval H2, задержали на месте происшествия. Начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Анна Олейник сообщила OBOZREVATEL, что по результатам экспертизы в крови водителя было 3,3 промилле алкоголя.

Отметим, что это тяжелое алкогольное опьянение, во время которого человек находится в полубессознательном состоянии.

По факту ДТП, которое произошло 24 мая, полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.286-1 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, если они причинили потерпевшему тяжкое телесное повреждение).

Это новая статья Уголовного кодекса, которая ужесточает ответственность за "пьяные" ДТП, по которой виновнице грозит от трех до восьми лет лишения свободы и запрет на вождение на срок от пяти до восьми лет).

43-летняя Наталья Дзись, как рассказали источники OBOZREVATEL, была частным предпринимателем, работает бухгалтером в научно-производственной фирме, деятельность которой связана с геологией и геодезией. Она замужем, есть двое детей. Семья живет в достатке.

Кроссовер, на котором пьяная женщина сбила семиклассника, она купила всего пять месяцев назад, накануне Нового года. Стоимость такой модели – в среднем около полумиллиона гривен.

Как удалось выяснить нашим журналистам, бухгалтер ранее уже попадала в ДТП. В марте 2020 года она за рулем Great Wall Haval M4 протаранила Infiniti Q30. Причем, Дзись скрылась с места происшествия. Была ли она и тогда в состоянии алкогольного опьянения – уже никто не узнает.

В случае же с последней аварией, женщина в любом случае отправится за решетку – избежать наказания ей не удастся. Такое мнение OBOZREVATEL высказала адвокат потерпевших Снежана Чубенко. Хотя, по ее словам, попытки "выкрутиться" предпринимаются.

"Они (подозреваемая и ее родные – Ред.) ищут пути для того, чтобы избежать уголовной ответственности", – рассказала адвокат.

26 мая Винницкий городской суд избрал меру пресечения подозреваемой Дзись: 60 суток в следственном изоляторе с правом внесения залога в 181 тысячу гривен. Деньги, по словам старшей сестры Андрея – Марины Тарасюк – были внесены очень быстро. Таким образом Наталья Дзись оказалась на свободе, что просто убивает родных тяжело травмированного ребенка.

"Почему она (Наталья Дзись. – Ред.) должна лежать в своей кровати, видеть всех родственников, детей, жить своей жизнью – в то время как мой брат мучается в больнице. У него все болит... За что он должен страдать??? Потому что какая-то... не знает меры алкоголя и не знает, что нельзя садиться за руль? За что ему это? Почему ее отпустили? Где справедливое решение суда? Почему они не могут найти денег на лечение, а дать деньги, чтобы ее выпустили, нашли за полдня?" – написала сестра мальчика на своей странице в Instagram.

А во время судебного заседания выяснилось, что подозреваемая якобы страдает... хроническим алкоголизмом. Подтверждающие документы суду предоставил адвокат подозреваемой. Он также сделал акцент на том, что это психическое заболевание и требует лечения. Правда, источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах считают, что "диагноз может быть нарисованным".

Андрей Тарасюк уже перенес первую серьезную операцию – нейрохирургическую. В ближайшее время, по словам адвоката Снежаны Чубенко, предстоят еще минимум две.

22 июня Андрею исполнится 14 лет. Свой день рождения подросток, увы, проведет в больнице. Но родные и друзья верят, что впереди у него еще будет много счастливых дней, главное – поставить Андрея на ноги. Во всех смыслах.

Кто имеет возможность оказать помощь в лечении тяжело травмированного школьника, может сделать перевод на карту сестры Андрея:

5168 7573 6224 0857 (ПриватБанк) Тарасюк Марина Сергеевна.