Путина подловили на чистосердечном признании по Крыму. Видео

Украинский журналист Роман Цимбалюк, который работает в Москве, сопоставил два показательных фрагмента выступлений президента России Владимира Путина за 2014 и 2021 год. Из них выплывает, что глава страны-агрессора признал российскую армию террористами.

Так, в 2014 году президент РФ утверждал, что Вооруженные силы Украины не смогут стрелять по российским оккупантам в Крыму, если перед ними станут женщины и дети. Однако комментируя протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального в 2021 году, Путин уже отметил, что за спинами детей могут прятаться лишь преступники. Коллаж из двух видео Цимбалюк опубликовал на своей странице в Facebook.

"Это – чистосердечное признание! И кто же террористы?" – задался вопросом журналист и привел полные цитаты Путина, датированные 25 января 2021 и 4 марта 2014 года.

"Нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Ведь так террористы поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей", – сказал российский лидер о последних протестах в своей стране.

"Только для защиты украинских граждан. Пускай попробуют, кто-то из числа военнослужащих, стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей", – оправдывал он вооруженное вторжение в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в интервью российским пропагандистам Путин заявлял, что Крым якобы всегда был "российским", а в 2014 году произошла не оккупация полуострова его страной, а "демократический выбор" населения.