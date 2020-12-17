Путин собрался добывать воду для Крыма из-под Азовского моря

Президент России Владимир Путин заявил о больших запасах пресной воды под прилегающей к оккупированному Крыму акваторией Азовского моря.

Как сказал он на большой итоговой пресс-конференции, на решение проблемы с пресной водой на полуострове выделяются соответствующие средства и РФ не будет на этом экономить.

Путин отметил, что сейчас проводятся геологические исследования.

"Судя по всему, собственных запасов хорошей пресной воды в Крыму достаточно", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму останавливают перекачку воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ для Симферополя. Из 15 труб вода льется только из половины со слабым напором.

Бывший "прокурор" Крыма и нелегитимный депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила о катастрофической ситуации с водой на полуострове. Она признала, что там не осталось пресной воды.

Экс-нардеп Украины от Партии регионов, сторонник "русского мира" Олег Царев заявил, что решить проблему дефицита пресной воды в Крыму можно захватом юга Украины.

Больше о том, почему Крым оказался на грани водной катастрофы, читайте в нашем материале по ссылке.