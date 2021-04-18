Путин собрал у границ Украины почти всю армию: Яковенко назвал цель

Путем концентрации войск у границ с Украиной президент РФ Владимир Путин пытался обратить на себя внимание США, а также решить другие задачи внутри страны.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал российский оппозиционер и журналист Игорь Яковенко. "Более 200 тысяч военнослужащих и огромное количество военной техники около границы Украины – это совершенно немыслимая концентрация войск, это почти все, что может продемонстрировать российская армия. Но сказать, что это только ради того, чтобы Байден обратил внимание на существование Владимира Путина, наверное, было бы преувеличением", – заметил он.

"Байден позвонил и сказал: ну ладно, Путин, я тебя вижу, я тебя разглядел, я вижу, что ты тут собираешься громыхать железом около украинских границ. Ну, давай встретимся, поговорим. Но у Путина есть и другие задачи", – подчеркнул Яковенко.

По его словам, концентрация войск у границ Украины позволяет Путину решить ряд задач внутри России.

"У него есть задача воодушевить свою милитаристскую патриотическую публику перед выборами, у него есть задача отвлечь внимание от внутренних проблем в России, от стремительного роста цен, стремительного ухудшения уровня жизни и, конечно, от оппозиции".

"В первую очередь, от того, что он творит с Навальным", – уточнил оппозиционер.

Как писал OBOZREVATEL, военный эксперт Олег Жданов допустил, что у границ Украины Россия могла разместить не только ракетные комплексы "Искандер", но и комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами.