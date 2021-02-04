Путин посмертно наградил россиянина за участие в войне на Донбассе. Фото документа

В сеть попало фото документа о награждении орденом российского террориста "ДНР" Евгения Малаева, который был ликвидирован на Донбассе. Удостоверение выдано от имени президента России Владимира Путина.

Фотографию обнародовал на своей странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц). Он напомнил, что оккупант был внесен в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

"Хроники "гражданской" войны. Евгений "Танк" Малаев из города Волгоград РФ участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе 9 ОМСП российско-оккупационных войск. Погиб 19 февраля 2020 года и по "случайному" стечению обстоятельств уже 14 октября награжден президентом РФ орденом "Мужества" посмертно. Вот такие странные "совпадения" уже 7 лет происходят. Но многим не интересно такие факты знать, "одна же история", – возмутился защитник Украины.

Напомним, гибель Малаева в феврале 2020 года подтверждали и его товарищи. Они утверждали, что наемник был ярым сторонником идеологии "русского мира". Согласно информации в его досье на "Миротворце", подразделение боевика дислоцировалось на Новоазовском направлении.

Оккупанта подозревали в сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими формированиями территорию Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети обнародовали фото двух кадровых офицеров РФ, которые получили медали "За отвагу" за участие в войне на Донбассе на стороне российско-оккупационных войск. Речь идет о Кузнецове Владимире Александровиче и Лемехове Иване Викторовиче – офицерах подразделения, использующего зенитный ракетный комплекс "ТОР-М-1", 4-й военной базы ВС РФ.