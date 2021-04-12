Путин пошел на обострение на Донбассе из-за Байдена, – Бессмертный

Кремль пошел на обострение военных действий на Донбассе, чтобы помешать общим инициативам США, Европы и Украины по противодействию агрессии.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, дипломат Роман Бессмертный. "Почему ситуация так резко обострилась? На мой взгляд, потому что Кремль после первых спичей новоизбранного президента США Байдена понял: в случае, если Вашингтон перехватит инициативу, и эта инициатива будет включать в себя совместные действия Вашингтона, Брюсселя и Киева, то ситуация кардинально изменится в пользу цивилизованного мира", – сказал он.

По словам дипломата, таким образом Кремль пытался действовать на опережение в ситуации, когда Украина может проводить определенные консультации со своими западными партнерами, в частности, относительно членства в НАТО. "В качестве упреждающих действий и был сделан этот маневр", – отметил он.

Бессмертный добавил, что, по его оценкам, на сегодняшний день демократический мир имеет возможность остановить агрессора.

"Если взять потенциал цивилизованного демократического мира, который сегодня уже осознает опасность России, то его достаточно для того, чтобы остановить эту нерегулируемую агрессию".

Вместе с тем, по мнению Бессмертного, показательным является общение президента РФ Владимира Путина с американскими журналистами, которая состоялась 21 марта.

"Это паяцтво, которое он там демонстрировал – что мы якобы стали такие пушистые. Но это затишье перед бурей, причем, бурей очень сильной. И поведение Путина и по Ливии, и по Сирии, и по Ирану говорит о том, что он готовится к прыжку", – подчеркнул дипломат.

Как писал OBOZREVATEL, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что существует две причины последнего обострения ситуации на Донбассе со стороны России.