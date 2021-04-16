Гармаш: Путину в Украине нужна маленькая победоносная война, большого вторжения не будет

Президенту России Владимиру Путину в Украине нужна не большая, а "маленькая победоносная" война. На это указывает и то, что США отказались от отправки двух ракетных эсминцев в Черное море.

Такое предположение в комментарии OBOZREVATEL высказал член украинской делегации Трехсторонней контактной группы, журналист Сергей Гармаш. "Путин понемногу получает то, на что он рассчитывал. Байден назвал его убийцей и все-таки был вынужден позвонить и договариваться с ним о встрече. Для России это уже сатисфакция. Пусть мы убийцы, но с нами считаются", – заметил он.

"Если бы были реальные признаки вторжения, то вряд ли бы Штаты отзывали свои военные корабли с Черного моря. Это было бы проявлением слабости с их стороны", – добавил журналист.

В этом контексте он заявил, что не верит в то, что сейчас возможно большое вторжение в Украину: "Потому что в сентябре выборы в Госдуму. Путину нужна маленькая победоносная война, но не нужна большая война".

По его мнению, от такого шага Кремль останавливают возможные серьезные последствия, в частности, усиление санкций.

"После того как Запад, в частности, США, артикулировал свою позицию, гарантий того, что война будет маленькой и победоносной, у Путина нет. Ему почему-то пытаются навязать имидж неуправляемого идиота, но на самом деле он очень прагматичный человек. Я думаю, что он просчитывает риски. Все, что мы сейчас видим – это психологическое военное давление, а не реальная подготовка к вторжению", – сказал журналист.

Отвечая на вопрос, что в Кремле могут рассматривать как объект для "маленькой победоносной" войны, он предположил, что это мог быть Донбасс.

"Я думаю, что планировалось локальное обострение на Донбассе. Возможно, даже планировалось введение, условно говоря, миротворцев для защиты новосозданных на территории Донбасса российских граждан. Но сейчас этот вариант тоже весьма сомнителен, поскольку нет гарантий, что это вторжение не вызовет дополнительной санкционной нагрузки на Россию. Опять же, в преддверии выборов она Путину не нужна", – пояснил Гармаш.

Говоря об отмене отправки ракетных эсминцев США в Черное море, он заявил, что этот жест можно рассматривать как шаг по направлению к разрядке ситуации.

"Если Штаты сделали этот шаг, то на что-то они рассчитывают. Я не думаю, что Путин может диктовать США, чтоб они убрали свои корабли, не пообещав ничего взамен, учитывая разность военных потенциалов. Штаты послали сигнал. Если Россия не ответит, будет ответный шаг со стороны Штатов", – спрогнозировал журналист.

Как писал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты отменили отправку двух ракетных эсминцев своих Военно-морских сил в Черное море. Ранее Байден позвонил Путину и призвал снизить градус напряжения на границе с Украиной.