Путин об инциденте с Defender в Черном море: мы знаем, за что боремся

Президент России Владимир Путин считает провокацией проход эсминца ВМС Великобритании Defender вблизи оккупированного Крыма. По его словам, в ней участвовали не только британцы, но и американцы.

Об этом Путин сказал во время "прямой линии" с россиянами, трансляцию которой ведет "Первый канал". Он утверждает, что в то время, когда Defender зашел якобы в территориальные воды России, с аэродрома в Греции взлетел разведывательный стратегический самолет США.

"Это политическая составляющая. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно было бы трудно представить, что мир встал на грань Третьей мировой войны", – заявил президент РФ.

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По его мнению, те, кто это сделал, знают, что они "не могут выйти победителями из Третьей мировой".

"Мы хотя бы знаем, за что мы боремся, мы на своей территории... Это они подошли к нашим границам", – подчеркнул Путин.

Хозяин Кремля добавил, что британцы могут не признавать "волеизъявление крымчан о присоединении к РФ", но зачем осуществлять "провокации подобного рода".

Как сообщал OBOZREVATEL:

военные РФ открыли якобы предупредительный огонь по курсу эсминца Defender Великобритании. В РФ заверили, что корабль вошел в их территориальные воды в Черном море в районе мыса Фиолент оккупированного Крыма.

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что российские военные не проводили предупредительные выстрелы по их эсминцу Defender в Черном море. Там выразили уверенность, что это были учения.

Премьер Великобритании заявил, что эсминец королевского военно-морского флота законно находился в Черном море вблизи Крыма. Лондон не признает аннексию полуострова Россией и рассматривает маршрут своего судна как проход в украинских водах.