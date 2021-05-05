Путин не сможет победить в войне против Украины, – Яковенко

Президент РФ Владимир Путин искренне убежден, что "историческое недоразумение" – обретение Украиной независимости – необходимо во что бы то ни стало исправить. Он готов к большой войне против Украины.

Но захватить Украину и победить в войне против нее Путину не удастся. Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал российский журналист и оппозиционер Игорь Яковенко.

"Война с Украиной является единственно возможным состоянием для Кремля, поскольку диаметрально противоположные представления о мире находятся в головах у Путина и его обслуги, с одной стороны, и у практически всех украинцев и руководства Украины, за исключением Медведчука и еще парочки людей – с другой", – заметил оппозиционер.

По его словам, Путин "не прикидывается", когда говорит об "одном народе" – гражданах Украины, России и Беларуси.

"Путин искренне считает, что Украина – часть России. И что это историческое недоразумение, что этот единый русский народ, который состоит из русских, украинцев и белорусов – что он разделен и что его обязательно надо собрать где-то в одном месте", – сказал Яковенко.

"Объективно война является тем состоянием головы Путина, которое в нем постоянно присутствует", – подчеркнул он.

В тот же время, по оценкам журналиста, сегодня Кремль не может пойти на открытое масштабное вторжение в Украину по ряду объективных причин.

"Путин не в состоянии сейчас начать войну, потому что он понимает последствия, в том числе и для него лично. Никто не сомневается, что в настоящий момент российская армия может в принципе разгромить украинскую армию, но захватить Украину и победить в войне не может столь же стопроцентно", – подчеркнул оппозиционер.

"Это исключено, это просто невозможно. Это понимают все, в том числе и некоторое количество нормальных людей в Кремле", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, во время заседания 28 апреля Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе. Рассмотрение вопроса заблокировали контролируемые Россией представители "Л/ДНР".