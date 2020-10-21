Путин не нужен в "Крымской платформе", – Кравчук

Участие Российской Федерации в "Крымской платформе", которая может быть создана, не является обязательным.

Такое заявление в эфире на телеканале Obozrevatel TV сделал первый президент Украины, глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук. "Я не думаю, что, когда речь идет о "Крымской платформе", нужно обязательно туда сажать Россию. По крайней мере, на первых порах", – сказал он.

Как пояснил первый президент, прежде всего, Украина должна определить цели, задачи и формы новой переговорной площадки со "странами большого политического веса". Когда эти вопросы будут согласованы, можно будет говорить и о привлечении России.

Однако, по мнению Кравчука, участие или неучастие РФ в "Крымской платформе" не является принципиальным. "Мир должен учитывать интересы всего мирового сообщества, а не какой-то отдельной страны", – отметил он.

Полную версию блиц-интервью с Леонидом Кравчуком читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, во время ежегодного обращения к Верховной Раде 20 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание "Крымской платформы".