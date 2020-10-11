Путин не хочет искать общий язык с Зеленским, – Портников

Президент России Владимир Путин не намерен находить общий язык с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал журналист, политический обозреватель Виталий Портников. "У Путина нет мысли, что он вообще должен находить общий язык с любым украинским президентом, потому что для него президент Украины – это просто руководитель территорий, которые были отобраны Западом у России", – подчеркнул он.

Учитывая это, журналист назвал "наивными и детскими" надежды Зеленского на диалог с Путиным. "Эта проблема не имеет мирного решения, пока Владимир Путин является президентом России", – подчеркнул он.

Вместе с тем Портников обратил внимание на то, что во многом именно благодаря подобным "детским" чаяниям электората Зеленского о возможности диалога с Кремлем и достижения мира на Донбассе он был избран на пост президента.

"Насколько я понимаю, Владимир Зеленский считает, что он должен демонстрировать своему электорату, что он осуществляет усилия по поиску путей мирного решения проблемы на Донбассе", – предположил журналист.

Полную версию блиц-интервью с Виталием Портниковым читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский высказал убеждение, что Украина никогда не сможет остановить войну на Донбассе, если не будет говорить с властями страны-агрессора, России.