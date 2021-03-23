Гордон об армии Путина: не достаточно сильная, чтобы оккупировать всю Украину

Россия не решится на широкомасштабную войну против Украины, поскольку не обладает достаточно боеспособной армией. Вместо этого Кремль будет использовать многочисленные рычаги гибридной агрессии.

Такое мнение в эфире программы "Острый вопрос" на телеканале OBOZREVATEL озвучил журналист Дмитрий Гордон. "Я не думаю, что Россия начнет масштабную войну против Украины. Это невыгодно России. Она здесь завязнет, потеряет огромное количество убитыми и не достигнет никакого результата. Поэтому я не верю в горячую фазу", – заявил он.

Журналист заметил, что в российских СМИ "активно муссируется" тема якобы готовящего нападения Украины на оккупированный Донбасс. "Я думаю, это специально нагнетаемая истерия", – сказал он.

В то же время Гордон подчеркнул, что у Кремля нет возможности удержать Украину в сфере своего влияния сугубо военным путем.

"Я не вижу военного пути решения этого вопроса. У Путина тоже не такая уж боеспособная армия, чтобы оккупировать такую огромную страну. Вы же понимаете, сколько нужно людей для того чтобы оккупировать Украину. Они должны стать гарнизонами, это должна быть организация. Немцы здесь завязли, а немцы были хорошо организованы. Я не верю в это", – сказал он.

По его оценкам, Россия будет продолжать применять в отношении Украины средства гибридной войны.

"Покупка агентуры, покупка друзей за рубежом, которые бы отказывали в помощи Украине, решение здесь вопросов, которые бы наносили вред Украине и так далее. Тут много рычагов", – заметил журналист.

Как писал OBOZREVATEL, вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы 17 марта предложила накануне Пасхальных праздников провести на Донбассе "гуманитарное разминирование".