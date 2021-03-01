Путин не будет мстить за Медведчука, но Украине ответит, – Гармаш

Президент РФ Владимир Путин не будет мстить Украине за санкции в отношении украинского политика Виктора Медведчука, которого называют его кумом. Но Кремль отреагирует на изменение политики Украины в отношении этой страны-агрессора.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш. "Что касается собственно кума, то я думаю, что это не самый важный для Путина человек. Я не думаю, что будут какие-то действия именно в защиту Медведчука", – сказал он.

"Путин может отреагировать в целом на смену украинской политики относительно Донбасса и относительно России", – заметил журналист.

По его мнению, лишение лицензий трех телеканалов – "112 Украина", NewOne и ZIK, которые связывают с Медведчуком, а также недавние персональные санкции против него и его семьи – часть глобального изменения политики Украины.

"В целом санкции против Медведчука – показатель изменений нашей политики в отношении России и в отношении инструментов, которые мы используем для разрешения этого конфликта. Конечно, на это Путин будет как-то реагировать", – предположил Гармаш.

По его оценкам, "пока что Россия не решила, как именно". "Но как всегда россияне, когда они не понимают, что делать, начинают биться".

Последнюю эскалацию на Донбассе журналист считает именно такой реакцией. "В определенной мере это реакция на то, что Украина не оправдала ожиданий России, российского руководства, не пошла на компромиссы, не выгодные для Украины. Поэтому Россия так реагирует. Можно сказать, она продолжает войну", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда других лиц.