Путин назвал оккупацию Крыма "демократией"

Президент России Владимир Путин снова цинично оправдал оккупацию его страной украинского Крыма и назвал это проявлением "демократии".

Отвечая на вопрос корреспондента ВВС во время ежегодной пресс-конференции 17 декабря, глава страны-агрессора добавил, что якобы отстаивал интересы своего государства. Трансляция мероприятия велась пропагандистскими каналами.

"Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией, с ее народом. И все буду делать в интересах Российской Федерации. Это касается и "возвращения" Крыма в состав нашего российского государства. Обращаю ваше внимание, что это было сделано на основе "волеизъявления" народа", – высказался российский лидер.

Он сравнил ситуацию в Крыму с Косово и возмутился, что Запад не поддерживает агрессивные действия оккупантов на Крымском полуострове. По словам Путина, судьбу этой территории якобы предопределило голосование ее жителей на "референдуме" 2014 года.

"Но вам почему-то это не нравится. Хочу напомнить, что демократия – это власть народа. Надо либо признавать это, либо отказаться от этого термина вообще. Вводятся определенные санкции в отношении крымчан. За что вы вводите против них санкции? Если это "аннексия", то они не виноваты ни в чем? За что же их тогда наказывать? А если это не "аннексия", а результат их "голосования", тогда надо признать, что это демократия и оставить их в покое так же, как и претензии к России по поводу "аннексии", – подчеркнул Путин.

"Теперь по поводу того, что мы белые и пушистые – да, по сравнению с вами так и есть. Мы белые и пушистые", – резюмировал он, намекая на Запад.

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