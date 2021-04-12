Путин может ввести на Донбасс регулярные войска РФ, – Полозов

Кремль может активизировать военные действия на Донбассе, оправдывая их защитой граждан РФ, проживающих на оккупированных территориях Украины. Не исключен вариант введения на Донбасс регулярных войск РФ.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал российский правозащитник Николай Полозов. "На протяжении последних лет активными темпами шла паспортизация граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях "ДНР" и "ЛНР". По всей видимости, в Кремле считают, что уровень паспортизации достиг необходимого предела для того, чтобы можно было непосредственно ввести на эти территории российские войска", – заметил он.

По словам Полозова, еще одним поводом для эскалации могут быть решения Совета национальной безопасности и обороны в отношении украинского политика Виктора Медведчука, в частности, закрытие трех телеканалов, которые связывают с ним.

Правозащитник предположил, что шаги по эскалации ситуации на Донбассе могли быть реакцией на последние заявления президента США Джо Байдена.

"Хочет ли Кремль каким-то образом поднять геополитические ставки, особенно после интервью Байдена, или это просто игра мускулами – сложно сказать. Я думаю, что, скорее всего, уязвленное самолюбие Путина заставляет его обострять ситуацию", – сказал Полозов.

И, наконец, по его мнению, эскалация может быть средством давления на руководство Украины, чтобы в Киеве согласились возобновить водоснабжение оккупированного Крыма.

Как писал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выдает жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей свои паспорта, потому что там якобы "живут этнические россияне".