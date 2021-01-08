Путин может вернуть Крым Украине за месяц, – Обухов

Руководство России может оказаться перед дилеммой, когда возвращение оккупированного Крыма Украине станет неизбежным. Пропагандисты могут убедить россиян в правильности такого шага за месяц.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал глава Фонда "Stop Inform Terror" (США) Герман Обухов. "Если заработают санкции, у Путина просто не будет выбора. Если они не возвращают Крым и не выходят с Донбасса, заработают все эти рычаги – отключение SWIFT и прочее", – сказал он, имея в виду новые санкции США, принятые Конгрессом.

По его оценкам, если санкции будут задействованы, России как государству грозит развал.

"Если после введения санкций будут происходить те процессы, которые должны происходить, то у Путина не остается никаких шансов – либо уходить, либо Россия рассыплется, и тогда он остается президентом несуществующего государства, как Горбачев в 1991 году", – подчеркнул политик.

По мнению Обухова, для кремлевских пропагандистов не составит труда в очередной раз "промыть мозги" россиянам и убедить их в том, что возвращение Крыма Украине – правильная мера.

"Если Кремль будет видеть, что все рушится, они могут придумать любой повод отдать Крым. Это мастера пропаганды. Они промыли мозги 70-80% россиян. И точно так же за месяц они могут промыть мозги и по Крыму", – убежден он.

"А с Донбасса уйти вообще не вопрос. Там одни бандиты. Если уйдут российские войска, уйдут кураторы, то за неделю там все сложится. Единственное, что останется разоренное пространство", – добавил Обухов.

Как писал OBOZREVATEL, в Офисе президента возвращение Крыма под контроль Украины назвали одной из ключевых целей 2021 года. В частности, Украина намерена работать над усилением международного давления на страну-агрессора Россию.