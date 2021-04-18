Путин может пойти вперед, – Климкин

Концентрация войск у границ Украины является "сознательным шантажом" президента РФ Владимира Путина для усиления позиции на переговорах с главой США Джо Байденом. В Кремле могут готовиться к более широкой агрессии, в частности, к попытке отсечения Украины от Черного моря.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Массированная концентрация российских войск и вооружений вокруг нашей границы – это подготовка к этой очень жесткой торговле. Но тактически Путин может пойти вперед – и путем провокаций, и путем раскачивания внутренней ситуации", – отметил он.

"То, что сейчас делается – это никакой не блеф. Это сознательный шантаж, и Россия в этом шантаже готова идти дальше. Это не угроза, которая просто раскручивается для того, чтобы получить лучшую переговорную позицию", – подчеркнул дипломат.

По мнению Климкина, Путин хочет "торговаться" с Байденом по двум вопросам. "О том, чтобы, во-первых, американцы не раскачивали путинский режим, а во-вторых, за сохранение зоны российского влияния".

По его оценкам, страна-агрессор может планировать более широкое вторжение в Украину.

"Я не хочу спекулировать относительно территориальных границ, но это точно может быть не только Донбасс. Это может быть и южное направление, и не только по водоснабжению Крыма, а шире. Поскольку Россия точно хочет отсечь нас от Черного моря. Конечно, ей это не удастся, но такие планы, безусловно, существуют, как существовали планы по оккупации Крыма", – сказал Климкин.

Полную версию комментария Павла Климкина читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, ветеран АТО Андрей Рымарук заявил, что страна-агрессор Россия изменила тактику на Донбассе. По его словам, отныне враг больше использует снайперов и минирование.