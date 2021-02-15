Сазонов пояснил, зачем Путину Навальный, и как это связано с Украиной

Кремль использует ситуацию с осуждением оппозиционера Алексея Навального как фактор, отвлекающий внимание мирового сообщества от проблемы Украины. Со временем оппозиционера могут освободить.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал журналист и блогер Кирилл Сазонов. "Мне кажется, что сейчас в интересах Кремля максимально усиливать конфликтную ситуацию с Западом на теме Навального, потому что это отвлекает внимание от других проблем, в том числе от Украины, от оккупации Крыма и Донбасса", – допустил он.

По словам блогера, это тактика, которой Кремль пользуется регулярно – повышение ставок.

В этом контексте он напомнил о том, что в свое время война на Донбассе помогла отвлечь внимание от оккупации Крыма. Точно так же сейчас ситуация с Навальным помогает отвлечь внимание от Донбасса.

Сазонов предположил, что спустя какое-то время Кремль сделает несколько шагов в отношении Навального и его сторонников, которые можно будет подать Западу как уступки, а взамен просить ослабления санкций.

"Россия сможет сделать пару шагов назад по Навальному – освободив его, смягчив наказание, выпустив сторонников – и, не ослабляя давление на Донбассе, сможет настаивать на том, что надо ослаблять санкции, надо вступать в диалог", – убежден блогер.

Он допустил, что в таком случае пророссийские лоббисты в Европе смогут использовать этот аргумент для смягчения санкций.

Как писал OBOZREVATEL, глава Фонда "Стоп Информ Террор" (США) Герман Обухов озвучил предположение, что Навальный не сможет стать президентом РФ, поскольку к тому времени, когда вопрос его участия в президентских выборах станет актуальным, Российская Федерация перестанет существовать.