В эфире на "Эхо Москвы" Алексей Нарышкин спросил меня, надо ли вступаться за жителей Донбасса, если вооруженные силы Украины начнут их "утюжить". Я ответил, кажется, чересчур общим образом – о причинно-следственных связях, которые не следует путать…

Между тем, подлог носит очень практический характер — и путаница, которую устраивают в этом пункте государственные провокаторы, чревата новой большой кровью. Поэтому – не поленимся вернуться к вопросу и внести полную ясность.

Вооруженные силы Украины (в самом драматическом варианте развития событий) могут начать "утюжить" на Донбассе российских оккупантов. Тех самых трактористов в форме, купленной в Военторге. Разумеется, как на всякой войне, это повлечет за собой и новую гибель мирных людей…

Можно ли этого избежать?

Легко.

Если Россия действительно озабочена судьбой мирных жителей Донбасса, она должна убрать оттуда свои вооруженные силы и прекратить финансирование этой преступной международной авантюры, вот и все. И нет военной проблемы. Никто не будет бомбить жилые кварталы Луганска, даже не надейтесь.

Останется проблема политическая, и очень серьезная.

Россия, заварившая эту сепаратистскую кашу, несет, разумеется, полную ответственность за людей, которым она заморочила голову и, в рамках операции по отторжению Донбасса от Украины, пораздавала свои паспорта. Этим людям, в процессе прекращения оккупации, должна быть предоставлена возможность переехать в Россию. Права и безопасность тех из них, кто захочет остаться в Украине, должны быть определены и обеспечены международными гарантиями…

Все это – очень большая головная боль, но надо ясно понимать, что путинская Россия выступает тут со стороны боли, а не со стороны анальгина.

Описанный мною идеальный план, разумеется, воплощен в жизнь не будет: Путин из Донбасса не уйдет. Война ему – мать родна.

Проигравший экономику, ввергнувший Россию в международное изгойство и узурпировавший власть, ассоциирующийся с воровством и попыткой убийства Навального, он изо всех сил ищет для себя "рейтинговую" повестку, и кроме выцветшего лозунга "Отечество в опасности" в лавке, кажется, ничего не осталось.

Он будет всячески провоцировать Украину на новую войну. Ему плевать на безопасность мирных жителей, и даже более того — чем больше их погибнет, тем больше полешков можно будет подбросить в пропагандистский очаг, отвлекая телезрителей от всего остального. Это тактика ХАМАСа, и она вполне освоена Россией…

Вот и стягиваются к Украине эшелоны с военной техникой, вот и прорезается в пропагандистах с огромной силой забота о мирных россиянах, которых собираются утюжить укроф*шисты…

Подлог крупный, кровавый и вполне государственный.

Будем бдительны.

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