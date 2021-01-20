Пушилин заявил о готовности к горячей фазе войны на Донбассе

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил, что временно оккупированные территории востока Украины якобы готовы к новому обострению на фронте.

Кроме того, как передает пропагандистский российский ресурс РИА Новости, он пригрозил Украине ответными мерами в случае обстрелов. Хотя на самом деле наша страна, в отличие от боевиков, не причастна к ведению огня по жилым кварталам.

"Безнаказанных обстрелов, разрушающих нашу инфраструктуру и несущих угрозу нашим жителям, не будет. Мы прекрасно осознаем, что от Киева можно ожидать чего угодно, и мы готовы ответить соответствующим образом на любой шаг Украины, будь то новый виток эскалации или очередная провокация на переговорном треке", – высказался, искажая реальную ситуацию на Донбассе, Пушилин.

Кроме того, он в очередной раз переложил ответственность за срыв режима тишины с террористов на Украину и обвинил нашу страну в несоблюдении мирных договоренностей.

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