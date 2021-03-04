Пушилин выступил с новыми угрозами к ВСУ

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин выступил с новыми угрозами об атаках позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Как сообщил один из пропагандистских ресурсов оккупантов, он безосновательно обвинил Украину в эскалации военного конфликта на востоке. В этой связи группировкам российских наемников якобы "без превентивных мер не обойтись".

Пушилин уточнил, что речь идет о действиях боевиков на линии соприкосновения. Кроме того, он акцентировал внимание на том, что "армия "ДНР" готова к новому витку эскалации с Украиной.

Подытоживая, он в который раз ложно обвинил наше государство в якобы обстрелах мирных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 3 марта главари террористов "ДНР" выступили с экстренным заявлением, в котором заявили, что режиму тишины пришел конец. В связи с этим они разрешили своим группировкам первыми открывать огонь по позициям ВСУ.

В частности, оккупанты собрались уничтожать и подавлять огневые точки украинской армии из-за якобы ее минометных обстрелов поселков в ОРДЛО.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе после выпада боевиков объявила протест. Так, Леонид Кравчукрасценил шаг противников как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня.