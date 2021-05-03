В сети всплыло фото жены и детей главаря "ДНР" Пушилина

В сети всплыло фото главаря самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина со своей семьей.

Снимком, сделанным на праздник Пасхи, поделился Telegram-канал donetchanyn в воскресенье, 2 мая. Пушилин там запечатлен со своей женой и двумя дочками.

Отметим, что в биографии главаря террористов на его сайте сказано, что он имеет трех дочерей.

Фотография была сделала возле церкви. На головах у жены пособника оккупанта и девочек – белые платки. Сам 38-летний главарь "ДНР" обнимает за печи старшего ребенка.

По данным оккупационных СМИ, жену Пушилина зовут Елена. С ней он познакомился на первой работе в компании "Сладкая жизнь", где женщина работала бухгалтером. Детали личной жизни мужчина не афиширует.

Напомним, в январе 2021 года "экс-депутат" так называемого народного совета "республики", член "общественной палаты ДНР" Екатерина Мартьянова заявила, что Пушилин намеревается переехать в Россию. "Побег" он якобы планирует вместе со своей любовницей, "министром иностранных дел" Натальей Никоноровой.

Как писал OBOZREVATEL: