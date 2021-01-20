Пушилин собрался провести в "ДНР" очередной "референдум"

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил, что готов провести новый "референдум о самоопределении" временно оккупированной территории Украины.

Так он якобы хочет доказать миру, что такова "воля народа Донбасса", передает российский пропагандистский ресурс РИА Новости. Боевик солгал, что в "ДНР"якобы живут по принципам демократии, но при этом умолчал обо всех преступлениях, которые там совершают российские оккупанты и их пособники уже седьмой год.

"Тот факт, что мы говорим о готовности "республики" вновь задействовать механизм прямой демократии, был по сути нашим сигналом мировому сообществу: мы не утратили, а только укрепили нашу веру в свободу, гуманизм и права человека, мы готовы вновь показать наше стремление к тем идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году", – сказал Пушилин, оправдывая российскую агрессию и террор на востоке Украины.

Кроме того, он заверил, что якобы готов к тому, чтобы на очередном "референдуме" присутствовали международные наблюдатели. Подытоживая, главарь оккупантов безосновательно обвинил Украину в преступлениях против жителей Донбасса и якобы искажении информации обо всем, что там происходит.

"Именно поэтому мировое сообщество в лице ООН должно гораздо более тщательно изучить все обстоятельства и ознакомиться с позицией обеих сторон конфликта", – высказался Пушилин, вынося за скобки Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в террористической группировке "ДНР" заявили о планах Пушилина сбежать в Российскую Федерацию вместе со своей любовницей Натальей Никоноровой. Она занимает пост "министра иностранных дел" псевдореспублики.