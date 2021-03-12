Пушилин пригрозил Украине расширением границ "ДНР"

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин назвал целью самопровозглашенной "республики" "присоединение народа Донбасса", пригрозив оккупацией новых украинских территорий.

С пропагандистскими заявлениями он выступил в интервью российскому изданию АиФ.ru. Пушилин вспомнил о конфликте в Нагорном Карабахе, опыт которого они "внимательно изучали", и сказал: "Мы тоже хотим вернуть свои территории".

Главарь террористов намекнул на планы расширения "ДНР". "Границы "Донецкой республики" не совпадают с границами Донецкой области", – заявил он.

"Наша цель – присоединение народа Донбасса. И если Украина перейдет черту и начнет войну, мы тоже не будем останавливаться", – сказал Пушилин.

Напомним, в начале марта незаконный "глава" так называемой ДНР уже выступал с угрозами об атаках позиций ВСУ на Донбассе. Тогда он безосновательно обвинил Украину в эскалации военного конфликта на востоке. В этой связи группировкам российских наемников якобы "без превентивных мер не обойтись", сказал он.

3 марта главари "ДНР" выступили с экстренным заявлением, сообщив, что режиму тишины пришел конец. В связи с этим они разрешили своим группировкам первыми открывать огонь по позициям ВСУ.

Как ранее писал OBOZREVATEL: