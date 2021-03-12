Пушилин пригрозил Украине расширением границ "ДНР"

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
4,7 т.
Главарь террористов 'ДНР' Денис Пушилин

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин назвал целью самопровозглашенной "республики" "присоединение народа Донбасса", пригрозив оккупацией новых украинских территорий.

С пропагандистскими заявлениями он выступил в интервью российскому изданию АиФ.ru. Пушилин вспомнил о конфликте в Нагорном Карабахе, опыт которого они "внимательно изучали", и сказал: "Мы тоже хотим вернуть свои территории".

Главарь террористов намекнул на планы расширения "ДНР". "Границы "Донецкой республики" не совпадают с границами Донецкой области", – заявил он.

"Наша цель – присоединение народа Донбасса. И если Украина перейдет черту и начнет войну, мы тоже не будем останавливаться", – сказал Пушилин.

Напомним, в начале марта незаконный "глава" так называемой ДНР уже выступал с угрозами об атаках позиций ВСУ на Донбассе. Тогда он безосновательно обвинил Украину в эскалации военного конфликта на востоке. В этой связи группировкам российских наемников якобы "без превентивных мер не обойтись", сказал он.

3 марта главари "ДНР" выступили с экстренным заявлением, сообщив, что режиму тишины пришел конец. В связи с этим они разрешили своим группировкам первыми открывать огонь по позициям ВСУ.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

  • Вооруженные силы Украины будут силой отвечать на огонь по ним со стороны российских оккупантов на Донбассе. С таким заявлением выступил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

  • Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что угроза полномасштабного вторжения России в Украину сейчас маловероятна. Но даже если такое произойдет, народ сможет отстоять свою землю и свободу.

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