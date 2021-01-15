В "ДНР" заговорили о возможном побеге Пушилина в Россию вместе с любовницей. Фото

В "ДНР" заявили о планах главаря самопровозглашенной "республики" Дениса Пушилина переехать в Россию вместе со своей любовницей, "министром иностранных дел" Натальей Никоноровой.

Об этом в Facebook рассказала "экс-депутат" так называемого народного совета "республики", член "общественной палаты ДНР" Екатерина Мартьянова. Она ссылается на информацию, полученную после взлома личного ноутбука Пушилина.

Так, в сеть слили фото, на котором видно, что Никонорова "не только деловой партнер Пушилина, но и его давняя любовница".

"Также человеку удалось перечитать их любовную переписку, в которой обсуждался выезд в РФ в случае начала назревающего народного восстания в "республике", – написала Мартьянова.

Она назвала "ДНР" искусственно созданной, тоталитарной "государственной структурой", которой правит тиран.

"А обычные люди – это батраки, которых всегда держат полуголодными и заставляют работать за копейки до "седьмого пота", – возмутилась пособница террористов.

Она призвала не допустить побега Пушилина и Никоноровой в РФ, так как они "должны понести заслуженное наказание за все преступления, совершенные перед народом Донбасса".

Добавим, Никонорова стала так называемой главой МИД "республики" в 2016 году. До этого два года возглавляла правовое управление "народного совета "ДНР". Вероятной любовнице Пушилина 36 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL: