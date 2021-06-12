Пулеметчики Нацгвардии провели учения на Прикарпатье: расстреляли 'пехоту противника'. Фото

На Ивано-Франковщине состоялись учения пулеметчиков воинских частей Западного оперативно-территориального объединения (ОТО). В течение пяти дней нацгвардейцы отрабатывали ведение огня по различным целям, среди которых и "пехота противника".

Особое внимание во время сборов уделили прицельной стрельбе очередями. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Национальной гвардии Украины, опубликованном на сайте МВД.

Учения проходили на базе воинской части 3072. Занятия происходили как днем, так и в темное время суток. Военнослужащие получали вводные данные и учились действовать в различных условиях.

Видео дня

Участие в собрании приняли и солдаты-срочники, и более опытные военные, у которых за плечами не одна ротация на восток Украины, где идет война с Россией.

"Роль пулеметчика в решении боевой задачи очень велика. Пулеметчик должен быть готов открыть огонь по наиболее важному направлению в любое время суток и при любых обстоятельствах, а главное анализировать и корректировать результаты стрельбы", – рассказал старший солдат Павел Лысенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ в течение двух дней проводила антитеррористические тактико-специальные учения в зоне боевых действий. Их завершающий этап проходил в прифронтовой Авдеевке.

К учениям подключились также Вооруженные силы Украины, штаб Объединенных сил, Нацгвардия, Нацполиция, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужба, органы государственной власти и местного самоуправления.