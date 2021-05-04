Прямое вторжение в Украину ускорит падение режима Путина, – Яковенко

Вероятность большого наступления России в Украину крайне мала до того, как состоятся встречи президента РФ с президентом США и президентом Украины.

Прямое вторжение российских войск в Украину ускорит падение режима Владимира Путина. Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал российский журналист и оппозиционер Игорь Яковенко.

По его словам, в Кремле рассматривают возможность большой войны и допускают реализацию такого сценария. "Война является нормальным состоянием Путина. Он хочет воевать, так или иначе", – заметил Яковенко.

В этом контексте он уточнил, что война с Украиной в понимании первого лица РФ является обширным понятием со своими "полюсами".

"Под словами "война с Украиной" Путин понимает некое протяженное пространство, на одном полюсе которого находится полномасштабное вторжение в Украину, а на другом полюсе находится эта постоянная изматывающая информационная, медийная, экономическая, гибридная война, когда просто постоянно стреляют".

По оценкам оппозиционера, полномасштабное вторжение "Путин в принципе не исключает, но в настоящий момент он к этому не готов".

Яковенко добавил, что "прямое вторжение вооруженных сил России на территорию Украины, скорее всего, ускорит падение путинского режима, но ценой очень большого количества жизней". "Этого, я думаю, не произойдет", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Украина готова к любым вариантам развития событий на Донбассе.