Против ветерана "Фортуны", похожей на террористку, дали показания четверо экс-пленных "ДНР" – СМИ

Ветерана "Правого сектора" Викторию "Фортуну" Котеленец, которую обвинили в конвоировании украинских пленных во время так называемого парада в Донецке 24 августа 2014 года, якобы опознали по фото четверо экс-военных.

Об этом пишет издание "Бабель". В то же время муж, побратимы, подруга и адвокат отрицают ее вину.

Котеленец задержала полиция 19 января в Киеве, куда она приехала из Донецкой области, чтобы получить удостоверение участника боевых действий на Донбассе. Основанием для задержания стало ее сходство с женщиной-боевиком, изображенной на фотографии с "парада".

Несмотря на показания бывших пленных, адвокат подозреваемой Виталий Цокур настаивает на том, что процедура опознания прошла с нарушениями.

"Если свидетели были на "параде", они должны были видеть, как двигается этот человек, какая у нее мимика, а этот вопрос не исследовали. По моему мнению, более уместно опознание вживую", – подчеркнул он.

По словам Цокура, эксперт криминалистического центра полиции, который сделал вывод, что женщины похожи, тоже отметил, что две трети фото непригодны для экспертизы.

Родные ветерана заявили о ее алиби: по их словам, во время "парада" она находилась в России в лагере для беженцев.

К тому же в августе 2014 года у женщины была другая прическа. Система распознавания лиц Neuro Identigraf также указала, что конвоир на фото – совершенно другой человек, пишут журналисты.

О невиновности ветерана заявили также в "Добровольческом украинском корпусе". Ее побратимы заверили, что Котеленец уже проверяли СБУ и контрразведка Вооруженных сил Украины.

Мать обвиняемой Наталья Воронцова рассказала, что в свое время добровольцы "Правого сектора" провели целую спецоперацию, чтобы забрать молодую женщину с оккупированных территорий.

В конце февраля 2015 года та присоединилась к добровольческому подразделению, была поваром, позже стала бойцом.

"Она постоянно находилась с нами в тех населенных пунктах, где было подразделение, на базах, имела боевые выезды. Все было хорошо, никаких нареканий на нее было", – рассказала подруга Котеленец Елена Белозерская.

С осени 2015 года ветерана неоднократно проверяла СБУ из-за сходства с женщиной-боевиком. Котеленец в шутку говорила, что хочет получить какую-либо справку, что это не она, лишь бы ее больше никто не трогал.

Однако 19 января женщину вновь задержали. В этот же день "Фортуне" избрали меру пресечения – арест на 60 суток без права внесения залога. Ее доставили в Лукьяновское СИЗО.

В день ареста квартиру Котеленец в Алексеево-Дружковке Донецкой области обыскали полицейские. Ее муж Анатолий рассказал, что искали документы, вещи, изображения с символикой террористической группировки "ДНР", забрали все электронные носители информации.

Котеленец обвинили по ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" и ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины. Санкция первой предусматривает заключение на срок от трех до восьми лет, второй – от восьми до 12.

Адвокат заявил об апелляции на меру пресечения. Очередное судебное заседание запланировано на 28 января.

Напомним, в оккупированном Донецке 24 августа 2014 года, в День независимости Украины, пророссийские боевики провели пленных украинских военных "коридором позора". Во время этого толпа кричала "Фашисты!", требовала поставить их на колени, кто-то бросал в них яйца и т.д. В ООН признали "парад пленных" в "ДНР" военным преступлением.

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