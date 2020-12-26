Против Венедиктовой открыли производство из-за вмешательства в дело Татарова

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генерального прокурора Ирины Венедиктовой в дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Как сообщил в эфире hromadske и.о. председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, 3 декабря в Едрей внесено производство "относительно вмешательства в работу правоохранительных органов". Речь идет о решении Венедиктовой изменить группу прокуроров по делу Татарова (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Генпрокурор сделала это вечером 1 декабря, как раз перед тем, как детективы НАБУ собирались сообщить Татарову о подозрении. Поэтому новая группа прокуроров была вынуждена заново изучать дело и о подозрении замглавы ОП сообщили только 18 декабря.

"Мы сначала подумали, что это ошибка, потом поняли, что это не ошибка, а было сознательное действие. Мы потребовали материалы, изучили их и предоставили указания детективам. У них на это ушло где-то две недели", – рассказал Грищук.

В Бюро считают, что Венедиктова не имела права и оснований менять группу прокуроров.

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