Против Венедиктовой открыли производство из-за вмешательства в дело Татарова
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генерального прокурора Ирины Венедиктовой в дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.
Как сообщил в эфире hromadske и.о. председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, 3 декабря в Едрей внесено производство "относительно вмешательства в работу правоохранительных органов". Речь идет о решении Венедиктовой изменить группу прокуроров по делу Татарова (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Генпрокурор сделала это вечером 1 декабря, как раз перед тем, как детективы НАБУ собирались сообщить Татарову о подозрении. Поэтому новая группа прокуроров была вынуждена заново изучать дело и о подозрении замглавы ОП сообщили только 18 декабря.
"Мы сначала подумали, что это ошибка, потом поняли, что это не ошибка, а было сознательное действие. Мы потребовали материалы, изучили их и предоставили указания детективам. У них на это ушло где-то две недели", – рассказал Грищук.
В Бюро считают, что Венедиктова не имела права и оснований менять группу прокуроров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Татаров подозревается НАБУ в причастности к делу "Укрбуда" о возможных злоупотреблениях и хищениях денег при строительстве жилья для Нацгвардии.
В частности, чиновник может быть причастен к фальсификации экспертизы по делу руководителя строительной организации Максима Микитася.
Юрий Бутусов говорил, что подозрение для Татарова должны были вручить еще 28 ноября, но этот шаг якобы заблокировал судья Высшего антикоррупционного суда.
2 декабря НАБУ заявило о сознательном давление на следствие и попытку сорвать дело по Татарову со стороны Офиса генпрокурора.
Сам Татаров заявил, что не причастен к коррупционным схемам по делу "Укрбуда".
24 декабря стало известно, что Офис генерального прокурора передал производство в отношении Татарова из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.
В ответ НАБУ назвало незаконным передачу дела Татарова в СБУ.
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила о своей непричастности к решению о передаче дела Татарова.
Позже президент Украины Владимир Зеленский отказался назвать Татарова коррупционером.