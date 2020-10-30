Против судей КСУ открыли уголовное производство о попытке захвата власти, – Юрчишин

Борис Бондарь Расследования 15:27, 30.10.2020 Обновлено: 15:49, 30.10.2020

Против судей Конституционного суда зарегистрировано уголовное производство по статье о попытке захвата власти.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин. Он уточнил, что производство открыли по его заявлению.

По словам нардепа, материалы дела направлены в Государственное бюро расследований.

"В рамках этого производства вполне законно, не политически, можно доказать есть ли заговор с целью захвата власти. Отдельные компоненты этого дела могут перекликаться с расследованием НАБУ по Окружному административному суду Киева. Там волчьи судьи признаются, что уже "захватили КСУ", – написал Юрчишин.

Он также предположил, что результатом расследование может стать отстранение причастных без разрушения институций. После чего места судей займут достойные кандидаты, отобранные в ходе конкурса.

Нардеп сообщил об уголовном деле против судей КСУ
Facebook Ярослава Юрчишина

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