Против 'Партии Шария' открыли уголовные дела за отмывание доходов и махинации. Документ

В Украине открыли новые уголовные дела против "Партии Шария". В частности, расследование касается отмывания доходов, уклонения от уплаты налогов и махинациях в финансировании политсилы.

Об этом в Telegram-канале сообщил представитель "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Он также опубликовал копии документов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Депутат подчеркнул, что получил ответы на свои обращения относительно законности приобретения в собственности недвижимости, того, где скрываются подозреваемый в госизмене блогер и основатель партии Анатолий Шарий и его жена, а также об источниках финансирования политической силы.

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Так, в Офисе генерального прокурора сообщили, что по этому поводу уже ведется расследование Главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.

Со своей стороны в НАПК заверили, что после анализа отчета "Партии Шария" обнаружили признаки уголовных преступлений:

представление заведомо ложных данных сведений финансового характера;

несоответствие сумм доходов лиц, которые финансировали партию, размерам взноса.

Гончаренко добавил, что все материалы НАПК передало Фискальной службе и Национальной полиции, где "уже открыты дела" против "Партии Шария".

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