Против "Партии Шария" открыли уголовные дела за отмывание доходов и махинации. Документ
В Украине открыли новые уголовные дела против "Партии Шария". В частности, расследование касается отмывания доходов, уклонения от уплаты налогов и махинациях в финансировании политсилы.
Об этом в Telegram-канале сообщил представитель "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Он также опубликовал копии документов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Депутат подчеркнул, что получил ответы на свои обращения относительно законности приобретения в собственности недвижимости, того, где скрываются подозреваемый в госизмене блогер и основатель партии Анатолий Шарий и его жена, а также об источниках финансирования политической силы.
Так, в Офисе генерального прокурора сообщили, что по этому поводу уже ведется расследование Главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.
Со своей стороны в НАПК заверили, что после анализа отчета "Партии Шария" обнаружили признаки уголовных преступлений:
представление заведомо ложных данных сведений финансового характера;
несоответствие сумм доходов лиц, которые финансировали партию, размерам взноса.
Гончаренко добавил, что все материалы НАПК передало Фискальной службе и Национальной полиции, где "уже открыты дела" против "Партии Шария".
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