Против нардепа Иванчука возбудили дело из-за кнопкодавства

Офис Генерального прокурора (ОГП) со второй попытки открыл уголовное производство против нардепа Андрея Иванчука из-за так называемого кнопкодавства.

Как сообщили активисты "Руху ЧЕСНО", они получили от ОГП письмо с подтверждением этого. Досудебное расследование в производстве будет осуществлять Государственное бюро расследований.

"Первый заместитель генпрокурора Роман Говда по нашему заявлению внес в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении Иванчуком уголовного преступления по ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины (Осуществление народным депутатом на пленарном заседании Верховной Рады голосования вместо другого народного депутата)", – уточняется в сообщении.

Напомним, что нардеп из Ивано-Франковска, член группы "Довіра" Иванчук 5 ноября 2020 года нарушил требования относительно персонального голосования в парламенте.

После фиксации данного факта "Рух ЧЕСНО" обратился к ОГП с заявлением о совершении народным депутатом уголовного преступления. Однако генпрокурор Ирина Венедиктова тогда отказалась открыть уголовное производства на основании якобы несоблюдения требований регламента ВР "относительно порядка направления заявления", уточнили активисты.

После этого "Рух ЧЕСНО" подал в суд жалобу на решение Венедиктовой и одновременно в ОГП – второе заявление о совершении Иванчуком соответствующего уголовного преступления.

Окончил Черновицкий национальный университет им.Ю. Федьковича по специальности "Правоведение".

В 2006 году возглавлял НАК "Энергетическая компания Украины".

С 2008-го по 2009 год занимал должность директора ГПВД "Укринтерэнерго".

В 2009–2010 годах был и.о. председателя партии "Фронт змін", в 2013 году после ее объединения с ВО "Батьківщина" избирался одним из заместителей главы "Батьківщины".

Был народным депутатом в 2012 году – от ВО "Батьківщина", в 2014-м – от партии "Народний Фронт".

В 2019 году избран в Верховную Раду 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец, с 6 декабря 2019-го – член депутатской группы "Довіра".

Согласно закону о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами, вступившему в силу в январе прошлого года, кнопкодавство наказывается штрафом от 3-х до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

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