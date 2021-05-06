Против напавших на дом ветерана АТО на Тернопольщине открыли производство

По факту нападения на дом 24-летнего ветерана АТО в селе Глещава Тернопольской области открыто уголовное производство.

Как сообщили OBOZREVATEL в областной прокуратуре, начато расследование по ч.2 ст.162 (Нарушение неприкосновенности жилища, соединенное с насилием) Уголовного кодекса Украины.

Пока о подозрении никому из нападавших не сообщали.

Процессуальное руководство в этом деле осуществляет Теребовлянская местная прокуратура, но оно может измениться в связи с передачей дела о нападении на ветерана в Главное следственное управление Национальной полиции в Киеве.

Сейчас молодой человек находится под круглосуточным домашним арестом, об изменении меры пресечения на личное обязательство никто в суд не ходатайствовал. Это могут сделать или прокурор, или адвокат подозреваемого.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что считает преждевременным и необоснованным выдвижение подозрения ветерану АТО с Тернопольщины, который во время самозащиты нанес смертельное ранение одному из нападавших, что в нетрезвом виде пришли с разборками к его дому.

По словам главы МВД, следователи обратятся в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент произошел в ночь на 2 мая. Когда началась толкотня с нападающими, атошник травмировал ножом одного из них. Потерпевший, отбежав на метров триста, умер от потери крови. Подозреваемый на момент драки был трезв, в содеянном он сознался.

Первоначально ему инкриминировали умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны.