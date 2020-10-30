Против главы КСУ начато уголовное производство за госизмену
Против главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого начато уголовное производство по факту возможного самовольного занятия земельного участка в оккупированном Крыму, а также государственной измены.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований. И.о. директора ГБР Алексей Сухачев отметил, что по данным следствия, в 2018 году Тупицкий, в составе группы лиц, самовольно занял не отведенный ему земельный участок, тем самым признав полномочия у должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка.
"Таким образом, он возможно совершил действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, квалифицируемые по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой", – отмечено в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Главу УСУ Александра Тупицкого вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.
При этом Тупицкий заявил, что не явится на допрос в Государственное бюро расследований по повестке.
Тупицкий оправдался за незадекларированный земельный участок в оккупированном Россией Крыму, приобретенный в 2018 году.