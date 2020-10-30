Против главы КСУ начато уголовное производство за госизмену

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Расследования
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Против главы КСУ начато уголовное производство за госизмену

Против главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого начато уголовное производство по факту возможного самовольного занятия земельного участка в оккупированном Крыму, а также государственной измены.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований. И.о. директора ГБР Алексей Сухачев отметил, что по данным следствия, в 2018 году Тупицкий, в составе группы лиц, самовольно занял не отведенный ему земельный участок, тем самым признав полномочия у должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка.

"Таким образом, он возможно совершил действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, квалифицируемые по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой", – отмечено в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаКонституционный суд УкраиныГосударственное бюро расследованийАлексей СухачевАлександр Тупицкий