Против главы ДАЗВ Калашника начали еще одно уголовное производство: 'миллиардные махинации на тендерах'

ГУ Национальной полиции Киевской области начало уголовное производство в отношении главы Госагентства по управлению зоной отчуждения (ЧАЭС) Сергея Калашника, и.о. генерального директора "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами" Салия Валерия Петровича, а также его заместителя Корикова Олега Николаевича.

Об этом стало известно из официального заявления общественной организации "Украина: Закон и порядок".

Как следует из выписки из единого реестра досудебных расследований, руководителю ДАЗВ Сергею Калашнику и служебным лицам "ЦППРВ" инкриминируют совершение коррупционого преступления при проведении публичных закупок за средства государственного бюджета Украины через систему "ProZorro".

Уголовное производство за № 12020110000000992 было начато по ч.2 ст. 364 УК Украины – злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В настоящее время ведется досудебное расследование.

"В период времени с сентября 2020 по октябрь 2020 должностными лицами Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, во главе с председателем агентства Калашником Сергеем Васильевичем и должностными лицами Государственного специализированного предприятия "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами" во главе с и.о. генерального директора Салий Валерия Петровича и заместителем директора Кориковым Олегом Николаевичем было совершено коррупционное преступление, заключающееся в злоупотреблении служебным положением при проведении публичных закупок, за бюджетные средства через систему "ProZorro", с целью получения неправомерной выгоды, повлекшее тяжкие последствия", - говорится в фабуле уголовного производства.

По сообщениям СМИ, речь может идти о нашумевшем тендере на 3,8 млрд гривен, касающегося строительства хранилища для промежуточного хранения высокоактивных отходов (ВАО), которые возвращаются с РФ после переработки отработавшего ядерного топлива украинских АЭС. "ЦППРВ" на эту сумму заказывает изготовление рабочей документации (стадия "Р"), научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, поставку и монтаж оборудования.

Журналисты-расследователи в своих публикациях сообщали, что условия тендера якобы были выписаны только "под одного аффилированного участника – ООО "ЮТЕМ ИНЖИНИРИНГ". При этом к государственной закупке не была допущена американская компания Holtec с большим опытом проведения подобных работ. Там же говорится, что руководством ДАЗВ и подведомственного ЦППРВ организована группа для преступных действий, связанных с госзакупками.

Кроме того, большой скандал в информационном пространстве Украины вызвала беспрецедентная новость об отмене тендера, который случайно выиграла компания, "которая не должна бла побеждать", и об обявлении нового такого же тендера, с тем, чтоб победила нужная компания.

"2-го сентября 2020 года ЦППРВ был объявлен тендер на 18 237 000 гривен на изготовление технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства для строительства хранилища ВАО с ВВЕР1000, который планируют построить в комплексе для хранения радиоактивных отходов "Вектор" в 17 км от Чернобыльской АЭС".

"На эти государственные закупки под одного участника поступало множество жалоб, но АМКУ, который единственный может остановить этот тендерный беспредел, часто попросту закрывал на них глаза. Очевидно, у этих схемщиков есть влиятельная крыша. Журналисты писали о связях Калашника с руководством СБУ", - говорит собеседник.

По мнению расследователей, ТЭО – это самый первый этап проэктирования, который открывает путь организованной группе служебных лиц ДАЗВ и ЦППРВ к коррупционным тендерам на десятки миллиардов гривен, в контексте которых упоминаются компании "ЮТЕМ" и "Укртрансбуд". Источники издания уверяли, что из-за таких действий руководства ДАЗВ и ЦППРВ хранилища для ВАО, которые временно хранятся в РФ, могут быть не построены в срок, что грозит Украине штрафными санкциями на сотни миллионов долларов.

Напоминим, ранее сообщалось, что руководитель руководитель Госагентсва по управлению зоной отчуждения Сергей Калашник, спустя две недели после назначения на должность, был задержан сотрудниками СБУ на взятке. Источники сообщали, что изначально это была спецоперация НАБУ, но после звонка задержанного своим "друзьям" в СБУ инициатива якобы была перехвачена. По этому делу Калашнику инкриминируют правонарушение по статье 369 УК Украины (предложение напромерной выгоды).

Помимо этого, известно, что сотрудники Государственного бюро расследований и Национальной полиции Украины в июле 2020 года Сергей Калашнику и Владимиру Климову сообщили о подозрении за незаконное обращение с радиоактивными материалами. Подробней о незаконной продаже радиоактивного металлолома говорится в статье под названием "Афера на 6 миллиардов".

Кроме того, экс-руководители ДАЗВ Екатерина Павлова инициировала уголовное производство №12020110000000163 о нарушении законодательства при использовании бюджетных средств при заключении договора подряда между ДСП "ЦППРВ" и "Укртрансбуд" в результате невыполнения которого "госбюджету Украины был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах". Сообщалось о сумме в 34 миллиона гривен.

Также Государственное бюро расследований в апреле 2019 года начало досудебное расследование № 62019100000000376 по факту заключения Калашником сомнительных договоров на сумму 2,5 миллиарда гривен в интересах компаний (ООО СК "Укрбудмонтаж"), якобы приближенных к экс-депутату и застройщику Максиму Микитасю, который сегодня находится под следствием. В рамках данного уголовного производства был наложен арест на средства ООО СК "Укрбудмонтаж".

Источники в правоохранительных органах сообщают, что вскоре Сергей Калашник может быть отстранен от занимаемой должности в связи сполучением нового поозрения.