Против экс-нардепа Лещенко возбудили дело из-за скандальной покупки квартиры – СМИ

Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило дело в отношение экс-нардепа, члена наблюдательного совета ПАО "Укрзалізниця" Сергея Лещенко по факту получения им в сентябре 2016 года крупной скидки при покупке квартиры.

Об этом пишет издание "Страна" со ссылкой на собственные источники в ГБР. Расследование проводится по заявлению нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Григория Мамки по статье "Получение взятки в особенно большом размере или служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение", уточнили в сообщении.

Также будет исследована роль Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), ранее прекратившего расследование обстоятельств скандальной покупки.

Лещенко в комментарии "Стране" назвал дело против него "приветом" от замглавы Офиса президента Украины ОлегаТатарова, против которого НАБУ открыла похожее дело. Сам Татаров считает его сфабрикованным.

Напомним, Генпрокуратура в 2016 году осуществляла относительно Лещенко досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению в незаконном обогащении после приобретения им элитной квартиры со скидкой свыше 1,8 млн грн.

Экс-нардеп тогда обратился в НАБУ и Национальное агентство по предупреждению коррупции с просьбой проверить приобретение им квартиры.

НАБУ установило, что в действиях Лещенко есть состав административного, но не уголовного преступления.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Лещенко и его супруга Анастасия Топольская перебрались в новую квартиру в центре Киева, которая обошлась им более чем в 7 млн гривен. Ее покупка вызвала в свое время огромный скандал.