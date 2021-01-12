Против адвоката Трампа собрали достаточно доказательств за связь с олигархом Фуксом, – расследователь из США

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
9,9 т.
В США готовы обвинить Джулиани за связь с Фуксом

Прокурор Южного округа штата Нью-Йорк собрал достаточно доказательств для обвинения адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани за его незадекларированные контакты с украино-российским олигархом Павлом Фуксом.

Об этом написал в Twitter американский журналист-расследователь Скотт Стедман. Ранее он сообщал, что американские следователи допросили как минимум одного свидетеля по делу о сотрудничестве Джулиани и Фукса.

Прокурор собрал достаточно доказательств

По словам Стедмана, расследование в отношении Джулиани не только активно, но и усиливается, поскольку следователи задавали подробные и существенные вопросы о лоббировании Джулиани и платежах ему из разных украинских источников, включая Фукса.

В распоряжении следователей Южного округа штата Нью-Йорк оказалась копия контракта Фукса с охранной фирмой, принадлежащей адвокату Трампа.

Контракт был заключен в 2017 году и продлен на 2018 год.

Ранее Джулиани рассказал, что Фукс нанял его охранную фирму Giuliani Security&Safety в 2017 году, чтобы проконсультировать Харьков. Джулиани отказался сообщить, сколько Фукс заплатил его фирме, но отметил, что это "хорошо согласуется с аналогичными проектами по всему миру".

Расследование в отношении Джулиани усиливается

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Как сообщал OBOZREVATEL, в США расследования по делу адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани активизировалось. Американские следователи допросили одного из свидетелей, который рассказал о связи с украинским олигархом Павлом Фуксом.

СШАРудольф ДжулианиПавел Фукс