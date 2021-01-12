Прокурор Южного округа штата Нью-Йорк собрал достаточно доказательств для обвинения адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани за его незадекларированные контакты с украино-российским олигархом Павлом Фуксом.

Об этом написал в Twitter американский журналист-расследователь Скотт Стедман. Ранее он сообщал, что американские следователи допросили как минимум одного свидетеля по делу о сотрудничестве Джулиани и Фукса.

По словам Стедмана, расследование в отношении Джулиани не только активно, но и усиливается, поскольку следователи задавали подробные и существенные вопросы о лоббировании Джулиани и платежах ему из разных украинских источников, включая Фукса.

В распоряжении следователей Южного округа штата Нью-Йорк оказалась копия контракта Фукса с охранной фирмой, принадлежащей адвокату Трампа.

Контракт был заключен в 2017 году и продлен на 2018 год.

Ранее Джулиани рассказал, что Фукс нанял его охранную фирму Giuliani Security&Safety в 2017 году, чтобы проконсультировать Харьков. Джулиани отказался сообщить, сколько Фукс заплатил его фирме, но отметил, что это "хорошо согласуется с аналогичными проектами по всему миру".

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США расследования по делу адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани активизировалось. Американские следователи допросили одного из свидетелей, который рассказал о связи с украинским олигархом Павлом Фуксом.