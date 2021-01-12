Против адвоката Трампа собрали достаточно доказательств за связь с олигархом Фуксом, – расследователь из США
Прокурор Южного округа штата Нью-Йорк собрал достаточно доказательств для обвинения адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани за его незадекларированные контакты с украино-российским олигархом Павлом Фуксом.
Об этом написал в Twitter американский журналист-расследователь Скотт Стедман. Ранее он сообщал, что американские следователи допросили как минимум одного свидетеля по делу о сотрудничестве Джулиани и Фукса.
По словам Стедмана, расследование в отношении Джулиани не только активно, но и усиливается, поскольку следователи задавали подробные и существенные вопросы о лоббировании Джулиани и платежах ему из разных украинских источников, включая Фукса.
В распоряжении следователей Южного округа штата Нью-Йорк оказалась копия контракта Фукса с охранной фирмой, принадлежащей адвокату Трампа.
Контракт был заключен в 2017 году и продлен на 2018 год.
Ранее Джулиани рассказал, что Фукс нанял его охранную фирму Giuliani Security&Safety в 2017 году, чтобы проконсультировать Харьков. Джулиани отказался сообщить, сколько Фукс заплатил его фирме, но отметил, что это "хорошо согласуется с аналогичными проектами по всему миру".
ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:
Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.
В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.
OBOZREVATEL обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом остановить циничную аферу олигарха Фукса с киевским метрополитеном.
Государственная компания "Надра Украины" фактически подарила долю в газовом бизнесе российско-украинскому олигарху. В результате Украина потеряла сотни миллиардов гривен.
Фукса подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины и в попытках вывести "деньги Януковича" из страны.
Олигарх подозревается в связи с криминальным авторитетом, который является одним из организаторов убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Фукс попал под спецрасследование советника ФБР Роберта Мюллера. По данным американца, некоторые украинцы, которые были на инаугурации президента США Дональда Трампа, пытались предложить "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами России.
Пытался въехать в Мексику по украинскому паспорту на основании визы США, которая была вклеена в его российский паспорт.
Фукс, который перебрался в Украину, может осуществлять свои махинации на ее территории под покровительством Кремля. Об этом идет речь в расследовании Al Jazeera.
После ряда резонансных публикаций в нашем издании Фукс начал давить на OBOZREVATEL и развернул черную дискредитационную кампанию против главы редсовета СМИ Михаила Бродского.
Как сообщал OBOZREVATEL, в США расследования по делу адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани активизировалось. Американские следователи допросили одного из свидетелей, который рассказал о связи с украинским олигархом Павлом Фуксом.