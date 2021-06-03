Протасевич заявил белорусским пропагандистам, что жалеет о поездке в Украину, и расплакался. Видео

Задержанный в аэропорту Минска журналист и бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что его поездка на восток Украины якобы является самой большой ошибкой в его жизни. Он подтвердил, что на Донбассе "занимался фотографией".

Об этом он сказал в интервью провластному белорусскому каналу ОНТ, которое было опубликовано 3 июня. Он сказал, что жалеет о поездке в Украину (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Я нарушил журналистскую этику, перейдя все границы. Я сам не поддерживаю эту идеологию, но в моем окружении было много таких людей. Это было самой большой ошибкой в моей жизни", – сказал Протасевич.

При этом, он также выразил надежду, что у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко "хватит политической воли", чтобы не "экстрадировать" его в "ЛНР", где против него открыли уголовное производство и обвинили в якобы преступлениях против мирного населения.

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"Понимаете, суть в чем еще, естественно, целиком логично, что такое "уголовное дело" было возбуждено. Мне тяжело на самом деле сказать вообще хоть что-то, потому что… Разумеется, единственное, на что я надеюсь, это на то, что у Александра Григорьевича найдется достаточно политической воли и достаточно какой-то решимости для того, чтобы не выдать меня", – заявил он.

Кроме того, Протасевич заявил, что "безусловно уважает" Лукашенко и считает его "человеком со стальными яйцами". На видео он говорит, что со временем стал понимать, что "на самом деле многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, являются просто попыткой давления".

Также Протасевич заявил, что якобы переосмыслил многие вещи, и расплакался.

"Я переосмыслил для себя многие вещи, я не хочу больше лезть ни в политику, ни в какие разборки. Просто хочу надеяться , что смогу все исправить и жить обычной спокойной жизнью, завести семьи, детей, перестать бежать от чего-то. Простите", – сказал он.

Журналист также заявил, что "признает вину" по обвинению в призывах к протестам после скандальных президентских выборов в Беларуси. Речь идет о ст. 342 Уголовного кодекса РБ (организация несанкционированных акций).

Отметим, ранее родители Протасевича в интервью "Настоящему времени" заявили, что на опубликованных видео у их сына видны следы от наручников на руках, а его лицо "замылено".

"Я четко заметила следы от наручников, синяки на руках. Более того, в этом фильме почему-то все кадры идут четко, а когда показывают Романа, то его лицо как бы замылено, издалека затемнено. Не является ли это следствием того, что еще не сошли синяки на лице, на носу и следы удушения на шее, которые были четко заметны еще на том видео, предоставленном на той неделе", – прокомментировала видео с Протасевичем его мама Наталья.

Напомним: днем ранее, 2 июня, в сети появились фрагменты видео с допроса журналиста. На одном из них Протасевич утверждает, что его подставили. На другом ролике оппозиционер высказался об условиях содержания в СИЗО. Также он сказал, что у него был конфликт с человеком, связанным с киберпартизанами.