Прорыв ДРГ на Донбассе: военные рассказали подробности

Российско-оккупационные войска 29 ноября вновь нарушили мирные договоренности: враждебная диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) осуществила попытку прорыва и минирования украинских позиций на Светлодарской дуге.

Подробности происшествия бойцы рассказали в комментарии "Радио Свобода". По словам военных, противник подошел к ним почти вплотную.

Бойцы рассказали, что им удалось вовремя заметить и отразить ее атаку. Убегая, боевики оставили, в частности, магазины с патронами, вещмешки и несколько бронежилетов, на которых были указаны позывные – "Худой", "Мартин" и "Григор".

Кроме этого, вражеская разведгруппа покинула вблизи украинских позиций несколько противопехотных мин МОН-50. Поражающие элементы этого взрывного устройства при детонации разлетаются на расстояние до 50 метров. Данные мины запрещены Женевскими конвенциями.

Свой подход боевики корректировали с помощью беспилотника "Гранат". Он входит в комплекс российского производства "Наводчик-2", уточнили военные. Его удалось сбить.

Такие попытки прорыва военные называют "прощупывания". Они говорят, что российско-оккупационные войска провоцируют украинцев, чтобы потом обвинить в нарушении договоренностей.

Террористические группировки "Л/ДНР" в своих медиа факт атаки под Луганским отрицают.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинская делегация в Трехсторонний контактной группе ожидает реакцию от Министерства иностранных дел Украины через деятельность вражеской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Донбассе.

Информацию о событии передали представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.