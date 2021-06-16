Пропавший судья Чаус в новом видео открестился от банки с долларами

Бывший украинский судья Николай Чаус записал новое видеообращение. В свежем видео он опроверг участие в коррупционных схемах, "открестился" от банки с долларами и обвинил директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в "уголовном преследовании".

Свой новый "партизанский" ролик Чаус опубликовал в Telegram-канале. Скандальный экс-судья говорил по-русски, объясняя это тем, что, "имеет много подписчиков в России и Молдове". Однако потом все же перешел и на украинский.

Сначала Чаус обратился к своей жене и заверил, что "жив-здоров" и чувствует себя хорошо.

Он сообщил, что нашел в Украине адвоката. Чаус пояснил, что договорился только с одним определенным правозащитником, поскольку сейчас появилось много других адвокатов, комментирующих его уголовное дело.

Видео дня

Чаус также заявил, что ничего не знает о банках с деньгами, которые нашли правоохранители в его огороде. Более того, он сказал, что вообще не имеет никаких огородов на Киевщине.

Он обвинил директора НАБУ Артема Сытника в преследовании и сведении счетов с ним якобы из-за личной мести.

Чаус заявил, что Сытника в 2008 году после конфликта с ним вывезли в лес под Киевом и избили.

"В 2008 году между мной и Артемом Сытником и Александром Полищуком, которые в то время сидели в одном кабинете в прокуратуре Киевской области, произошел конфликт. В результате этого конфликта Артема Сытника вывезли в лес под Киев, наставили синяков, забрали автомобиль и требовали вернуть деньги. Об этих событиях знают работники прокуратуры Киевской области, которые работали там в 2008 году", – заявил Чаус.

По словам экс-судьи, именно после этого в 2016 году, уже в должности директора НАБУ, Сытник якобы начал политическое преследование его лично и его семьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-судья Чаус объявился и рассказал, где находится. Он заявил, что его не похищали в Молдове.